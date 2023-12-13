Визит Зеленского США и кибератака на "Киевстар" — эфир Новини.LIVE

Коллаж эфир Новини.LIVE

На оператора сотовой сети "Киевстар" и украинский мобильный банк "Монобанк" сегодня, 12 декабря, произошла масштабная кибератака РФ, а украинский президент Владимир Зеленский уехал с визитом в США. Об этом и не только поговорят гости студии эфир Новини.LIVE

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Эфир Новини.LIVE

Сегодня гости нашей студии — военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак; эксперт "Бюро анализа и политики" Виктор Бобиренко; кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский и политолог Дмитрий Васильев.

Эксперты поговорят о совместной конференции Владимира Зеленского и Джо Байдена, где американский президент заявил, что его народ не может оставить Украину без помощи. Кроме того, они обсудят масштабную кибератаку на сети "Киевстар". Проблемы со связью охватили всю Украину, затронув самые разные сферы — от мобильной и интернет сети до локальных проблем с оплатой проезда, инфраструктурой городов, работой банкоматов, почтоматов и оповещений о воздушной тревоге.

Кроме того, гости студии обратят внимание на ситуацию с метро в Киеве.

Напомним, на мобильного оператора "Киевстар" совершили мощную хакерскую атаку — без связи и интернета остались миллионы абонентов. Сбой в работе приписывают российским спецслужбам.