Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Визит Зеленского США и кибератака на "Киевстар" — эфир Новини.LIVE arrow

Визит Зеленского США и кибератака на "Киевстар" — эфир Новини.LIVE

13 декабря 2023 08:04
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Визит Зеленского США и кибератака на "Киевстар" — эфир Новини.LIVE
Коллаж эфир Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

На оператора сотовой сети "Киевстар" и украинский мобильный банк "Монобанк" сегодня, 12 декабря, произошла масштабная кибератака РФ, а украинский президент Владимир Зеленский уехал с визитом в США. Об этом и не только поговорят гости студии эфир Новини.LIVE

Посмотреть эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Читайте также:

Эфир Новини.LIVE

Сегодня гости нашей студии — военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак; эксперт "Бюро анализа и политики" Виктор Бобиренко; кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский и политолог Дмитрий Васильев.

Эксперты поговорят о совместной конференции Владимира Зеленского и Джо Байдена, где американский президент заявил, что его народ не может оставить Украину без помощи. Кроме того, они обсудят масштабную кибератаку на сети "Киевстар". Проблемы со связью охватили всю Украину, затронув самые разные сферы — от мобильной и интернет сети до локальных проблем с оплатой проезда, инфраструктурой городов, работой банкоматов, почтоматов и оповещений о воздушной тревоге.

Кроме того, гости студии обратят внимание на ситуацию с метро в Киеве.

Напомним, на мобильного оператора "Киевстар" совершили мощную хакерскую атаку — без связи и интернета остались миллионы абонентов. Сбой в работе приписывают российским спецслужбам.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

Закон о столице снова актуален — заберут ли полномочия у Кличко - 80x80

Закон о столице снова актуален — заберут ли полномочия у Кличко

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

00:46 Усиление мобилизации в Украине — еще одна область наращивает призыв

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

Актуальное по теме