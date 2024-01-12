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Візит Сунака до Києва та нова війна на Близькому Сході — ефір Новини.LIVE

12 січня 2024 20:17
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Візит Сунака до Києва та нова війна на Близькому Сході — ефір Новини.LIVE
Ми на порозі нової війни. Колаж Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Новий гість вечірнього ефіру Новини.LIVE — експерт-міжнародник Тарас Семенюк. Тема ефіру — візит до Києва прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака та в чому небезпека нової війни на Ближньому Сході. 

Переглянути ефір можна о 20:20 за посиланням.

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Ефір Новини.LIVE з Тарасом Семенюком

Теми дискусії з ведучим каналу Сергієм Гулюком:

  • візит прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака до Києва;
  • удари США по хуситах у Ємені;
  • міжнародна допомога від Великої Британії
  • та ризики початку нової війни на Близькому Сході.

Нагадаємо, що сьогодні Ріші Сунак прибув до Києва, щоб надати черговий пакет військової допомоги для України. Результатом зустрічі із президентом Володимиром Зеленським стало підписання угоди на 10 років у сфері безпеки між Україною та Великою Британією.

Водночас сьогодні США та Велика Британія завдали потужних ракетних ударів по хуситах у Ємені. 

США
Київ
Україна
Ріші Сунак
Велика Британія
Ємен

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