Візит Сунака до Києва та нова війна на Близькому Сході — ефір Новини.LIVE

Ми на порозі нової війни. Колаж Новини.LIVE

Новий гість вечірнього ефіру Новини.LIVE — експерт-міжнародник Тарас Семенюк. Тема ефіру — візит до Києва прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака та в чому небезпека нової війни на Ближньому Сході.

Переглянути ефір можна о 20:20 за посиланням.

Читайте також:

Ефір Новини.LIVE з Тарасом Семенюком

Теми дискусії з ведучим каналу Сергієм Гулюком:

візит прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака до Києва;

удари США по хуситах у Ємені;

міжнародна допомога від Великої Британії

та ризики початку нової війни на Близькому Сході.

Нагадаємо, що сьогодні Ріші Сунак прибув до Києва, щоб надати черговий пакет військової допомоги для України. Результатом зустрічі із президентом Володимиром Зеленським стало підписання угоди на 10 років у сфері безпеки між Україною та Великою Британією.

Водночас сьогодні США та Велика Британія завдали потужних ракетних ударів по хуситах у Ємені.