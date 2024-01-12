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Визит Сунака в Киев и новую войну на Ближнем Востоке — эфир Новини.LIVE

12 января 2024 20:17
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Визит Сунака в Киев и новую войну на Ближнем Востоке — эфир Новини.LIVE
Мы на пороге новой войны. Коллаж Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Новый гость вечернего эфира Новини.LIVE — эксперт-международник Тарас Семенюк. Тема эфира — визит в Киев премьер-министра Великобритании Риши Сунака и во многом опасность новой войны на Ближнем Востоке.

Посмотреть эфир можно в 20:20 по ссылке.

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Эфир Новини.LIVE с Тарасом Семенюком

Темы дискуссии с ведущим канала Сергеем Гулюком:

  • визит премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Киев;
  • удары США по хуситам в Йемене;
  • международная помощь от Великобритании
  • и риски начала новой войны на Ближнем Востоке

Напомним, что сегодня Риши Сунак прибыл в Киев, чтобы предоставить очередной пакет военной помощи для Украины. Результатом встречи с президентом Владимиром Зеленским стало подписание соглашения на 10 лет в области безопасности между Украиной и Великобританией.

В то же время сегодня США и Великобритания нанесли мощные ракетные удары по хуситам в Йемене.

США
Киев
Украина
Риши Сунак
Великобритания
Йемен

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