Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Виїзд за кордон для юнаків — Лібанова висловилась щодо наслідків

Виїзд за кордон для юнаків — Лібанова висловилась щодо наслідків

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 08:09
Лібанова оцінила наслідки щодо дозволу на виїзд 18-22 річним
Перевірка документів. Фото: ДПСУ

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова заявила, що рішення президента щодо можливості виїзду за кордон для молоді віком до 22 років не позначилося на мобілізаційному потенціалі. За її словами, можливостей уникнути служби в Україні й так достатньо, тож саме цей крок не став визначальним.

Про це Елла Лібанова висловилась в інтерв’ю Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Як вплинув дозвіл на виїзд за кордон для чоловіків віком від 18 до 22 років

Коментуючи суспільну дискусію, яка розгорнулася довкола цього рішення, Лібанова наголосила, що не бачить логічного пояснення такого підходу, окрім прагнення забезпечити відчуття соціальної справедливості серед тих, кому у 2022 році було 18 років і хто сьогодні досяг віку, якому було дозволено тимчасовий виїзд. Вона зазначила, що мотиви могли бути саме такими, однак прямого впливу на мобілізацію це не мало.

"Знаєте, є достатньо можливостей уникнути мобілізації в Україні. Давайте відверто про це говорити. Не всі ті, хто мають бути в армії, там є. Чи це сильно вплинуло на виїзд? Не бачу", — висловилась Лібанова.

Окремо Елла Лібанова висловилась про тенденцію на виїзд за кордон. Вона повідомила, що не помічала різких змін у виїздах молоді після ухвалення рішення. Водночас і збільшення випадків повернення українців у цій віковій групі також немає.

"Я слідкую за даними прикордонників, ну це так зване західне регіональне управління, тобто це кордони з Угорщиною, Словаччиною, Польщею, безумовно, Румунією, ну і до купи ще там Молдова. Не бачу такого, що прямо було, знаєте, зростання, але я і не бачу повернення", — пояснила директорка Інституту демографії.

Нагадаємо, дозвіл на виїзд за кордон юнакам викликав жваву хвилю обговорень. Зокрема, ексочільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що це спричинить серйозні демографічні і економічні наслідки для України

Згодом начальник відділення рекрутингу 28-ї окремої механізованої бригади Денис Швидкий заявив, що в Україні помітили суттєвий спад звернень молоді до центрів рекрутингу після дозволу виїхати за кордон 

українці мобілізація ДПСУ виїзд за кордон юнаки Елла Лібанова
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації