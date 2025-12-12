Либанова оценила последствия относительно разрешения на выезд 18-22 летним

Проверка документов. Фото: ГПСУ

Директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова заявила, что решение президента о возможности выезда за границу для молодежи в возрасте до 22 лет не сказалось на мобилизационном потенциале. По ее словам, возможностей избежать службы в Украине и так достаточно, поэтому именно этот шаг не стал определяющим.

Об этом Элла Либанова высказалась в интервью Новини.LIVE.

Комментируя общественную дискуссию, которая развернулась вокруг этого решения, Либанова отметила, что не видит логического объяснения такого подхода, кроме стремления обеспечить ощущение социальной справедливости среди тех, кому в 2022 году было 18 лет и кто сегодня достиг возраста, которому был разрешен временный выезд. Она отметила, что мотивы могли быть именно такими, однако прямого влияния на мобилизацию это не имело.

"Знаете, есть достаточно возможностей избежать мобилизации в Украине. Давайте откровенно об этом говорить. Не все те, кто должны быть в армии, там есть. Сильно ли это повлияло на выезд? Не вижу", - высказалась Либанова.

Отдельно Элла Либанова высказалась о тенденции на выезд за границу. Она сообщила, что не замечала резких изменений в выездах молодежи после принятия решения. В то же время и увеличение случаев возвращения украинцев в этой возрастной группе также нет.

"Я слежу за данными пограничников, ну это так называемое западное региональное управление, то есть это границы с Венгрией, Словакией, Польшей, безусловно, Румынией, ну и до кучи еще там Молдова. Не вижу такого, что прямо был, знаете, рост, но я и не вижу возвращения", — пояснила директор Института демографии.

Напомним, разрешение на выезд за границу юношам вызвало оживленную волну обсуждений. В частности, экс-глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что это повлечет серьезные демографические и экономические последствия для Украины.

Впоследствии начальник отделения рекрутинга 28-й отдельной механизированной бригады Денис Швыдкий заявил, что в Украине заметили существенный спад обращений молодежи в центры рекрутинга после разрешения выехать за границу