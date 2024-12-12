Черги на кордоні — в ДПСУ повідомили про затори у кількох пунктах пропуску

Черга на кордоні. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

На кількох пунктах пропуску на кордоні України утворились черги. Йдеться про виїзд з України.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби у четвер, 12 грудня.

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Як зазначають у повідомленні, на пунктах пропуску "Шегині", "Краківець" та "Грушів" спостерігається накопичення транспортних засобів на виїзд з України. Людей, які планують перетнути кордон, просять взяти цю інформацію до уваги.

"Просимо громадян врахувати інформацію та за можливості обирати інші пункти пропуску для перетину кордону", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення про черги на кордоні. Фото: скриншот

Нагадаємо, зранку 12 грудня в Україні помітили скупчення машин одразу на кількох прикордонних контрольно-пропускних пунктах. Прикордонники радять водіям під час планування подорожі враховувати можливі затримки.

Раніше тимчасово призупиняли роботу пункти пропуску на кордоні з Молдовою. Причиною стали технічні несправності.