Очереди на границе — в ГНСУ сообщили о пробках в нескольких пунктах пропуска

Очередь на границе. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

В нескольких пунктах пропуска на границе Украины образовались очереди. Речь идет о выезде из Украины.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы в четверг, 12 декабря.

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Как отмечают в сообщении, в пунктах пропуска "Шегини", "Краковец" и "Грушев" наблюдается накопление транспортных средств на выезд из Украины. Людей, планирующих пересечь границу, просят принять эту информацию во внимание.

"Просим граждан учесть информацию и по возможности выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы", — говорится в сообщении.

Сообщения об очередях на границе. Фото: скриншот

Напомним, утром 12 декабря в Украине было замечено скопление машин сразу на нескольких пограничных контрольно-пропускных пунктах. Пограничники советуют водителям при планировании поездки учитывать возможные задержки.

Ранее временно приостанавливали работу пункты пропуска на границе с Молдовой. Причиной послужили технические неисправности.