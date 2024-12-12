Очереди на границе — в ГНСУ сообщили о пробках в нескольких пунктах пропуска

Выезд из Украины осложнен — на каких пунктах пропуска очереди
В нескольких пунктах пропуска на границе Украины образовались очереди. Речь идет о выезде из Украины.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы в четверг, 12 декабря.
Где есть очереди на границе Украины
Как отмечают в сообщении, в пунктах пропуска "Шегини", "Краковец" и "Грушев" наблюдается накопление транспортных средств на выезд из Украины. Людей, планирующих пересечь границу, просят принять эту информацию во внимание.
"Просим граждан учесть информацию и по возможности выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы", — говорится в сообщении.
Напомним, утром 12 декабря в Украине было замечено скопление машин сразу на нескольких пограничных контрольно-пропускных пунктах. Пограничники советуют водителям при планировании поездки учитывать возможные задержки.
Ранее временно приостанавливали работу пункты пропуска на границе с Молдовой. Причиной послужили технические неисправности.
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