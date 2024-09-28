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Витрати на ув'язнених перевищують мінімальну зарплату — юрист пояснив чому

28 вересня 2024 19:00
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Витрати на ув'язнених в Україні сягають 14 165 гривень
Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

В Україні середньомісячні витрати на утримання ув'язнених становлять 14 165 грн на особу. Це вдвічі більше за мінімальну зарплату. Більшість грошей спрямовується на утримання персоналу кримінально-виконавчої служби.

Про це адвокат, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук Володимир Богатир розповів у коментарі УНН.

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Богатир розповів, що за сім років витрати на утримання ув'язнених в Україні зросли у 3,3 раза — від 4 258 грн на місяць 2016 року до 14 165 гривень 2023 року.

"Розмір мінімальної місячної зарплати, який щороку визначається у державному бюджеті України, також зростав, але завжди був меншим за витрати на утримання ув’язнених", — повідомив юрист. 

Богатир пояснив, що така ситуація склалася через те, що у витрати на ув’язнених, крім задоволення їхніх потреб, також закладаються видатки на утримання та соціальний захист персоналу кримінально-виконавчої служби.

Юрист також наголосив на розподілі видатків держбюджету на 2024 рік, в якому зазначено, що за бюджетною програмою "Виконання покарань установами і органами Державної кримінально-виконавчої служби України" загальний і спеціальний фонди разом становлять 8,7 мільярда гривень. Левова частка цих витрат (99,5%) — це видатки споживання.

Адвокат зазначив, що в порівнянні з 2023 роком видатки на оплату праці за бюджетною програмою 3601020 цьогоріч зросли на 1,18 мільярда гривень, або на 24%. Натомість мінімальна зарплата в Україні (станом на 1 січня) зросла лише на 6% (від 6 700 до 7 100 грн).

Раніше ми повідомляли, що колишні в’язні, які нині служать у складі 5-ї окремої штурмової бригади, поділилися своїм досвідом служби та відношенням з боку військових. Вони зазначили, що жодної дискримінації з боку побратимів вони не відчувають.

Нагадаємо, що адміністрація виправної колонії №1 Тульської області Росії жорстоко катує незаконно ув'язнених кримських татар. Йдеться про Сервера Зекір’яєва та Рустема Османова.

в'язниця гроші Україна ув'язнені мінімальна зарплата

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