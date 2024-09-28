Расходы на заключенных в Украине достигают 14 165 гривен

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине среднемесячные расходы по содержанию заключенных составляют 14 165 грн на человека. Это вдвое больше минимальной зарплаты. Большинство денег направляется на содержание персонала уголовно-исполнительной службы.

Об этом адвокат, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук Владимир Богатырь рассказал в комментарии УНН.

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Богатырь рассказал, что за семь лет расходы на содержание заключенных в Украине выросли в 3,3 раза — от 4258 грн в месяц в 2016 году до 14165 гривен в 2023 году.

"Размер минимальной месячной зарплаты, который ежегодно определяется в государственном бюджете Украины, также рос, но всегда был меньше затрат на содержание заключенных", — сообщил юрист.

Богатырь объяснил, что такая ситуация сложилась из-за того, что в расходы на заключенных, кроме удовлетворения их потребностей, также закладываются расходы на содержание и социальную защиту персонала уголовно-исполнительной службы.

Юрист также отметил распределение расходов госбюджета на 2024 год, в котором указано, что по бюджетной программе "Выполнение наказаний учреждениями и органами Государственной уголовно-исполнительной службы Украины" общий и специальный фонды составляют 8,7 миллиарда гривен. Львиная доля этих расходов (99,5%) — это расходы на потребление.

Адвокат отметил, что по сравнению с 2023 годом расходы на оплату труда по бюджетной программе 3601020 выросли на 1,18 миллиарда гривен, или на 24%. В то же время минимальная зарплата в Украине (по состоянию на 1 января) выросла всего на 6% (от 6 700 до 7 100 грн).

Ранее мы сообщали, что бывшие заключенные, служащие в настоящее время в составе 5-й отдельной штурмовой бригады, поделились своим опытом службы и отношением со стороны военных. Они отметили, что никакой дискриминации со стороны собратьев они не ощущают.

Напомним, что администрация исправительной колонии №1 Тульской области России жестоко пытает незаконно заключенных крымских татар. Речь идет о Сервере Зекирьяеве и Рустеме Османове.