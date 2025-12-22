Відео
Головна Новини дня Витік з "Дії" — нардеп заявив про проблеми кіберзахисту

Витік з "Дії" — нардеп заявив про проблеми кіберзахисту

Дата публікації: 22 грудня 2025 10:18
Наливайченко заявив про витоки даних із Дії
Застосунок "Дія". Фото: Новини.LIVE

Народний депутат від партії Батьківщина Валентин Наливайченко заявив, що витоки даних із державного застосунку "Дія" вже бували й раніше, однак питання кіберзахисту персональної інформації українців жодного разу не розглядалося на рівні парламенту.

Про це нардеп висловився в ефірі "Вечір.LIVE".

Нардеп висловився про кіберзахист застосунку "Дія"

Наливайченко наголосив, що Верховна Рада не обговорювала ані стан захисту самої платформи "Дія", ані безпеку персональних даних громадян, які зберігаються в цифрових державних сервісах. За його словами, попри публічні запевнення у захищеності системи, парламентарям не надавали жодної офіційної інформації про кіберзахист або аудит безпеки цих даних.

Народний депутат заявив, що володіє інформацією про попередні злами та витоки баз даних, пов’язаних із застосунком. 

"В мене є інформація вкрай неприємна, що насправді злами були, що насправді виток баз даних також був з "Дії". А реєстр виборців, про це насамперед з цього треба починати підготовку до виборців, де він є і в якому стані", — заявив нардеп.

Нагадаємо, у вересні в "Дія" додали нову функцію для оформлення соціальних виплат

Також у застосунку "Дія" незабаром з'явиться функція розлучення онлайн

Дія кібератака персональні дані витік кіберзахист
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
