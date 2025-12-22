Видео
Главная Новости дня Утечка из "Дії" — нардеп заявил о проблемах киберзащиты

Утечка из "Дії" — нардеп заявил о проблемах киберзащиты

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 10:18
Наливайченко заявил об утечках данных из Дії
Приложение "Дія". Фото: Новини.LIVE

Народный депутат от партии Батькивщина Валентин Наливайченко заявил, что утечки данных из государственного приложения "Дія" уже бывали и раньше, однако вопрос киберзащиты персональной информации украинцев ни разу не рассматривался на уровне парламента.

Об этом нардеп высказался в эфире "Вечір.LIVE".

Читайте также:

Нардеп высказался о киберзащите приложения "Дія"

Наливайченко отметил, что Верховная Рада не обсуждала ни состояние защиты самой платформы "Дія", ни безопасность персональных данных граждан, которые хранятся в цифровых государственных сервисах. По его словам, несмотря на публичные заверения в защищенности системы, парламентариям не предоставляли никакой официальной информации о киберзащите или аудите безопасности этих данных.

Народный депутат заявил, что владеет информацией о предыдущих взломах и утечках баз данных, связанных с приложением.

"У меня есть информация крайне неприятная, что на самом деле взломы были, что на самом деле утечка баз данных также была из "Дії". А реестр избирателей, об этом прежде всего с этого надо начинать подготовку к избирателям, где он есть и в каком состоянии", — заявил нардеп.

Напомним, в сентябре в "Дія" добавили новую функцию для оформления социальных выплат.

Также в приложении "Дія" вскоре появится функция развода онлайн.

Дия кибератака личные данные утечка киберзащита
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
