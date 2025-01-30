Нардеп Роман Костенко в інтерв'ю Наталії Мосейчук заявив, що СБУ розслідує витік інформації про "існування України"

Народний депутат Роман Костенко. Фото: прес-служба партії "Голос

Служба безпеки України (СБУ) відкрила кримінальну справу через витік інформації із закритої зустрічі керівника Головного управління розвідки (ГУР) Кирила Буданова з парламентарями. Йдеться про загрозу нацбезпеці.

Про це повідомив народний депутат Роман Костенко в коментарі журналістці Наталії Мосейчук.

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Костенко наголосив на необхідності громадського парламентського контролю у військовій сфері, але водночас підкреслив, що політичні лідери, які отримують доступ до важливої інформації, не повинні розголошувати її публічно чи передавати журналістам.

"Громадський парламентський контроль має бути і в військовому середовищі так само. Наприклад, ми його здійснюємо через Комітет нацбезпеки, але є політичні лідери, які керують політичними фракціями, які теж мають знати в цілому обстановку на вищому рівні, але точно не розповідати її потім в прямому ефірі, не розповідати журналістам. Оце у нас ще немає цього розуміння того, що є важливим, і дехто, я так розумію, заради хайпу намагається показати, що от я це знаю. А це державницькі питання, які можуть закінчитися погано, в тому числі, які коштують і життів людей. Я не конкретно про цю інформацію, а взагалі", — сказав нардеп.

Він підкреслив, що наразі відкрито кримінальне провадження щодо витоку інформації.

"От відкрили кримінальну справу, хай СБУ розбирається. Це правильно. Нехай дивляться, щоб не було більше таких питань. Це загроза національній безпеці, витік інформації", — підсумував Костенко.

Нагадаємо, політичний оглядач "Української правди" Роман Романюк із посиланням на свої джерела повідомив, що керівник ГУР Кирило Буданов мав закриту зустріч із керівництвом парламенту та фракцій. На ній він нібито заявив, що якщо до літа не розпочнуться серйозні переговори, то під загрозою опиниться майбутнє існування України. Того ж дня в ГУР спростували інформацію.