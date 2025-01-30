Нардеп Роман Костенко в интервью Наталье Мосейчук заявил, что СБУ расследует утечку информации о "существовании Украины"

Народный депутат Роман Костенко. Фото: пресс-служба партии "Голос

Служба безопасности Украины (СБУ) открыла уголовное дело из-за утечки информации с закрытой встречи руководителя Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова с парламентариями. Речь идет об угрозе нацбезопасности.

Об этом сообщил народный депутат Роман Костенко в комментарии журналистке Наталье Мосейчук.

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Костенко отметил необходимость общественного парламентского контроля в военной сфере, но одновременно подчеркнул, что политические лидеры, которые получают доступ к важной информации, не должны разглашать ее публично или передавать журналистам.

"Общественный парламентский контроль должен быть и в военной среде так же. Например, мы его осуществляем через Комитет нацбезопасности, но есть политические лидеры, которые руководят политическими фракциями, которые тоже должны знать в целом обстановку на высшем уровне, но точно не рассказывать ее потом в прямом эфире, не рассказывать журналистам. Вот у нас еще нет этого понимания того, что является важным, и некоторые, я так понимаю, ради хайпа пытаются показать, что вот я это знаю. А это государственные вопросы, которые могут закончиться плохо, в том числе которые стоят и жизней людей. Я не конкретно об этой информации, а вообще", — сказал нардеп.

Он подчеркнул, что сейчас открыто уголовное производство касаемо утечки информации.

"Вот открыли уголовное дело, пусть СБУ разбирается. Это правильно. Пусть смотрят, чтобы не было больше таких вопросов. Это угроза национальной безопасности, утечка информации", — подытожил Костенко.

Напомним, политический обозреватель "Украинской правды" Роман Романюк со ссылкой на свои источники сообщил, что руководитель ГУР Кирилл Буданов имел закрытую встречу с руководством парламента и фракций. На ней он якобы заявил, что если до лета не начнутся серьезные переговоры, то под угрозой окажется будущее существование Украины. В тот же день в ГУР опровергли информацию.