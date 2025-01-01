Привітання з новим 2025 роком — команда Новини.LIVE дякує читачам

Події 2024 року. Колаж: Новини.LIVE

Ми залишили у минулому 2024 рік і з великою надією на краще зустріли 2025 рік. Без сумніву, для когось він стане роком великих звершень, успіхів і здобутків. Для інших — часом щастя, радості, сімейного затишку і тепла. І ми сподіваємось, що для всіх українців 2025 стане роком довгоочікуваної перемоги.

Шановні читачі, команда Новини.LIVE, щиро вітає вас із Новим 2025 роком! Дякуємо, що залишаєтесь з нами!

Читайте також:

Підсумовуємо минулий рік і вітаємо у 2025 році

Протягом 2024 року ми створили і опублікували майже 75 000 новин, статей, інтерв’ю. Увесь цей рік наша потужна команда працювала для вас. Щоб ви прочитали усі найсвіжіші новини першими, отримали перевірену інформацію і були в курсі найактуальніших подій в Україні і світі.

Для вас щодня працюють наші редактори стрічки новин, спортивна та економічна редакції, автори рубрик шоу-бізнесу, моди, авто, рецептів, дому та саду. З місця подій оперативну інформацію надають журналісти у Києві, Одесі, Львові та Харкові.

Ми охопили великий діапазон тем. Розповідали вам про масштабні обстріли наших міст, розбори завалів, обміни полоненими, візити іноземних лідерів, кадрові зміни та багато-багато іншого. Робили спільні збори і донати, щоб допомогти нашим військовим на передовій. Брали інтерв’ю у топових політиків, спортсменів, державних і громадських діячів. А також у вас, наших читачів, питали думку з різних питань на вулицях українських міст. Ми разом оплакували наших загиблих і разом раділи невеликим перемогам і досягненням.

Цього року ми створили рубрику відеоновин, вона стала популярною у медіапросторі. І ми далі продовжимо працювати спільно з командою нашого каналу в YouTube.

Залишайтесь з нами у новому 2025 році. Підписуйтесь на наші соцмережі, щоб оперативно отримувати найсвіжішу інформацію. Ми вже готуємо для вас багато цікавого і корисного. Побачимось на сайті Новини.LIVE!