Поздравление с новым 2025 годом — команда Новости.LIVE благодарит читателей

События 2024 года. Коллаж: Новини.LIVE

Мы оставили в прошлом 2024 год и с большой надеждой на лучшее встретили 2025 год. Без сомнения, для кого-то он станет годом великих свершений, успехов и достижений. Для других – периодом счастья, радости, семейного уюта и тепла. И мы надеемся, что для всех украинцев 2025 год станет годом долгожданной победы.

Уважаемые читатели, команда Новини.LIVE, искренне поздравляет вас с Новым 2025 годом! Спасибо, что остаетесь с нами!

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Подытожим прошлый год и поздравляем с 2025 годом

В 2024 году мы создали и опубликовали почти 75 000 новостей, статей, интервью. Весь этот год наша сильная команда работала для вас. Чтобы вы прочли все самые свежие новости первыми, получили проверенную информацию и были в курсе самых актуальных событий в Украине и мире.

Для вас ежедневно работают наши редакторы новостной ленты, спортивная и экономическая редакции, авторы рубрик шоу-бизнеса, моды, авто, рецептов, дома и сада. С места событий оперативную информацию предоставляют журналисты в Киеве, Одессе, Львове и Харькове.

Мы охватили большой диапазон тем. Рассказывали вам о масштабных обстрелах наших городов, разборах завалов, обменах пленными, визитах иностранных лидеров, кадровых переменах и многом другом. Делали совместные сборы и донаты, чтобы помочь нашим военным на передовой. Брали интервью у топовых политиков, спортсменов, государственных и общественных деятелей. А также у вас, наших читателей, спрашивали мнение по разным вопросам на улицах украинских городов. Мы вместе оплакивали наших погибших и вместе радовались небольшим победам и достижениям.

В этом году мы создали рубрику видеоновостей, она стала популярной в медиапространстве. И мы дальше продолжим работать совместно с командой нашего канала в YouTube.

Оставайтесь с нами в новом 2025 году. Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы оперативно получать самую свежую информацию. Мы уже готовим вам много интересного и полезного. Увидимся на сайте Новини.LIVE!