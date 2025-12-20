Відео
Головна Новини дня Вісім авто зіткнулись на трасі поблизу Рівного — рух перекрито

Вісім авто зіткнулись на трасі поблизу Рівного — рух перекрито

Ua ru
Дата публікації: 20 грудня 2025 15:01
Вісім авто зіткнулись на трасі поблизу Рівного — що відомо
ДТП на трасі. Фото: Telegram Патрульної поліції України

На автодорозі М-06 Київ — Чоп, поблизу населеного пункту Біла Криниця, сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок інциденту за участю восьми транспортних засобів є травмовані.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції України.

Ситуація на трасі після ДТП. Фото: Національна поліція України   

Аварія на трасі: що відомо

На трасі "Київ-Чоп" сталась масштабна ДТП — рух у напрямку Києва перекритий. За інформацією поліції, ДТП сталася сьогодні, 20 грудня, у селі Біла Криниця. Наразі відомо, що відбулося зіткнення приблизно 8 автівок, після чого сталося загорання. 

Вісім авто зіткнулись на трасі поблизу Рівного — рух перекрито - фото 1
Допис Поліції України у Telegram. Фото: скриншот

"Унаслідок цього рух на автодорозі ускладнений. Патрульні організували реверсивний рух", — повідомила Патрульна поліція України. 

Вісім авто зіткнулись на трасі поблизу Рівного — рух перекрито - фото 3
Рятувальники працюють на місці ДТП. Фото: Національна поліція України

На місці працюють поліцейські та рятувальники, які оказали допомогу постраждалим. Попередньо, це троє осіб, яких доставили до лікарні — вони проходять обстеження.

Вісім авто зіткнулись на трасі поблизу Рівного — рух перекрито - фото 4
Пошкоджені автівки на місці ДТП. Фото: Національна поліція України

Нагадаємо, що в Одеській області перекинувся військовий бронеавтомобіль КОЗАК-2. Усередині були дев’ять військовослужбовців. 

Раніше ми також інформували, що Захисник харківського "Металіста 1925" Василь Кравець разом із сім'єю потрапив у ДТП.  Інцидент в Рівненській області стався 16 грудня поблизу села Тараканів.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
