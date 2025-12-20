Вісім авто зіткнулись на трасі поблизу Рівного — що відомо

ДТП на трасі. Фото: Telegram Патрульної поліції України

На автодорозі М-06 Київ — Чоп, поблизу населеного пункту Біла Криниця, сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок інциденту за участю восьми транспортних засобів є травмовані.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції України.

Реклама

Читайте також:

Ситуація на трасі після ДТП. Фото: Національна поліція України

Аварія на трасі: що відомо

На трасі "Київ-Чоп" сталась масштабна ДТП — рух у напрямку Києва перекритий. За інформацією поліції, ДТП сталася сьогодні, 20 грудня, у селі Біла Криниця. Наразі відомо, що відбулося зіткнення приблизно 8 автівок, після чого сталося загорання.

Допис Поліції України у Telegram. Фото: скриншот

"Унаслідок цього рух на автодорозі ускладнений. Патрульні організували реверсивний рух", — повідомила Патрульна поліція України.

Рятувальники працюють на місці ДТП. Фото: Національна поліція України

На місці працюють поліцейські та рятувальники, які оказали допомогу постраждалим. Попередньо, це троє осіб, яких доставили до лікарні — вони проходять обстеження.

Пошкоджені автівки на місці ДТП. Фото: Національна поліція України

Нагадаємо, що в Одеській області перекинувся військовий бронеавтомобіль КОЗАК-2. Усередині були дев’ять військовослужбовців.

Раніше ми також інформували, що Захисник харківського "Металіста 1925" Василь Кравець разом із сім'єю потрапив у ДТП. Інцидент в Рівненській області стався 16 грудня поблизу села Тараканів.