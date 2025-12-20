Вісім авто зіткнулись на трасі поблизу Рівного — що відомо

Вісім авто зіткнулись на трасі поблизу Рівного — рух перекрито
На автодорозі М-06 Київ — Чоп, поблизу населеного пункту Біла Криниця, сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок інциденту за участю восьми транспортних засобів є травмовані.
Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції України.
Аварія на трасі: що відомо
На трасі "Київ-Чоп" сталась масштабна ДТП — рух у напрямку Києва перекритий. За інформацією поліції, ДТП сталася сьогодні, 20 грудня, у селі Біла Криниця. Наразі відомо, що відбулося зіткнення приблизно 8 автівок, після чого сталося загорання.
"Унаслідок цього рух на автодорозі ускладнений. Патрульні організували реверсивний рух", — повідомила Патрульна поліція України.
На місці працюють поліцейські та рятувальники, які оказали допомогу постраждалим. Попередньо, це троє осіб, яких доставили до лікарні — вони проходять обстеження.
