Восемь авто столкнулись на трассе вблизи Ривне - что известно

ДТП на трассе. Фото: Telegram Патрульной полиции Украины

На автодороге М-06 Киев — Чоп, вблизи населенного пункта Белая Криница, произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента с участием восьми транспортных средств есть травмированные.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Украины.

Ситуация на трассе после ДТП. Фото: Национальная полиция Украины

Авария на трассе: что известно

На трассе "Киев-Чоп" произошло масштабное ДТП — движение в направлении Киева перекрыто. По информации полиции, ДТП произошло сегодня, 20 декабря, в селе Белая Криница. Известно, что произошло столкновение примерно 8 автомобилей, после чего произошло возгорание.

Сообщение Полиции Украины в Telegram. Фото: скриншот

"В результате движение на автодороге затруднено. Патрульные организовали реверсивное движение", — сообщила Патрульная полиция Украины.

Спасатели работают на месте ДТП. Фото: Национальная полиция Украины

На месте работают полицейские и спасатели, которые оказали помощь пострадавшим. Предварительно, это три человека, которых доставили в больницу — они проходят обследование.

Поврежденные машины на месте ДТП. Фото: Национальная полиция Украины

