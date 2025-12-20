Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Восемь авто столкнулись на трассе возле Ровно — движение закрыто

Восемь авто столкнулись на трассе возле Ровно — движение закрыто

Ua ru
Дата публикации 20 декабря 2025 15:01
Восемь авто столкнулись на трассе вблизи Ривне - что известно
ДТП на трассе. Фото: Telegram Патрульной полиции Украины

На автодороге М-06 Киев — Чоп, вблизи населенного пункта Белая Криница, произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента с участием восьми транспортных средств есть травмированные.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Украины.

Реклама
Читайте также:
Вісім авто зіткнулись на трасі поблизу Рівного — рух перекрито - фото 1
Ситуация на трассе после ДТП. Фото: Национальная полиция Украины

Авария на трассе: что известно

На трассе "Киев-Чоп" произошло масштабное ДТП — движение в направлении Киева перекрыто. По информации полиции, ДТП произошло сегодня, 20 декабря, в селе Белая Криница. Известно, что произошло столкновение примерно 8 автомобилей, после чего произошло возгорание.

Вісім авто зіткнулись на трасі поблизу Рівного — рух перекрито - фото 1
Сообщение Полиции Украины в Telegram. Фото: скриншот

"В результате движение на автодороге затруднено. Патрульные организовали реверсивное движение", — сообщила Патрульная полиция Украины.

Вісім авто зіткнулись на трасі поблизу Рівного — рух перекрито - фото 3
Спасатели работают на месте ДТП. Фото: Национальная полиция Украины

На месте работают полицейские и спасатели, которые оказали помощь пострадавшим. Предварительно, это три человека, которых доставили в больницу — они проходят обследование.

Вісім авто зіткнулись на трасі поблизу Рівного — рух перекрито - фото 4
Поврежденные машины на месте ДТП. Фото: Национальная полиция Украины

Напомним, что в Одесской области перевернулся военный бронеавтомобиль КОЗАК-2. Внутри были девять военнослужащих.

Ранее мы также информировали, что Защитник харьковского "Металлиста 1925" Василий Кравец вместе с семьей попал в ДТП. Инцидент в Ровенской области произошел 16 декабря вблизи села Тараканов.

ДТП Киев Ровно полиция Нацполиция
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации