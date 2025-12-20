Восемь авто столкнулись на трассе вблизи Ривне - что известно

Восемь авто столкнулись на трассе возле Ровно — движение закрыто
На автодороге М-06 Киев — Чоп, вблизи населенного пункта Белая Криница, произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента с участием восьми транспортных средств есть травмированные.
Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Украины.
Авария на трассе: что известно
На трассе "Киев-Чоп" произошло масштабное ДТП — движение в направлении Киева перекрыто. По информации полиции, ДТП произошло сегодня, 20 декабря, в селе Белая Криница. Известно, что произошло столкновение примерно 8 автомобилей, после чего произошло возгорание.
"В результате движение на автодороге затруднено. Патрульные организовали реверсивное движение", — сообщила Патрульная полиция Украины.
На месте работают полицейские и спасатели, которые оказали помощь пострадавшим. Предварительно, это три человека, которых доставили в больницу — они проходят обследование.
Напомним, что в Одесской области перевернулся военный бронеавтомобиль КОЗАК-2. Внутри были девять военнослужащих.
Ранее мы также информировали, что Защитник харьковского "Металлиста 1925" Василий Кравец вместе с семьей попал в ДТП. Инцидент в Ровенской области произошел 16 декабря вблизи села Тараканов.
Читайте Новини.LIVE!