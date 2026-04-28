Головна Новини дня “Вишкіл громад”: цивільні на Київщині готуються до війни

“Вишкіл громад”: цивільні на Київщині готуються до війни

Дата публікації: 28 квітня 2026 18:40
“Вишкіл громад”: цивільні готуються до війни на Київщині
Одноденний курс "Вишкіл громад". Фото: пресреліз

Мешканці громад Київщини пройшли одноденний курс підготовки до нацспротиву. 150 українців отримали базові навички такмеду, вогневої підготовки та мінної безпеки.

Про це журналістам Новини.LIVE розповіли організатори.

Жителі Київщини пройшли курс з нацспротиву

"Вишкіл громад" зібрав представників всіх 7 районів та 69 громад Київщини – всього біля 150 учасників. Організатором заходу є  Київський обласний центр підготовки населення до нацспротиву. 

"Вишкіл громад"
Домедична підготовка на курсі "Вишкіл громад". Фото: пресреліз

Представники органів самоврядування, вчителі "Захисту України" та інші бажаючі отримали базові навички з домедичної підготовки, тактичної підготовки, вогневої підготовки, інженерної справи та мінної безпеки, а також військової топографії. 

"Мешканці Київщини проявили активность, та не дивлячись на дощ та навіть град стійко пройшли одноденний курс на полігоні. Плануємо проводити навчання з нацспротиву в усіх ОТГ Київщини", — говорить ветеран та директор Київського обласного центру підготовки населення до нацспротиву Володимир Авдєєнко. 

Вогнева підготовка на "Вишкілі громад". Фото: пресреліз

Одноденні вишколи та базові курси з нацспротиву Центр на постійній основі проводить в усіх районах області. Загалом, з початку 2024 року Київський обласний центр підготовки населення до національного спротиву підготував майже 13 000 цивільних. 

Вишкіл громад для цивільних
Центр нацспростиву готує цивільних до викликів війни. Фото: пресреліз

Нагадаємо, чому обовʼязкове БЗВП для студентів скасували. Замість нього на молодь очікує курс з військовї підготовки для цивільних.

Також засновниця Центру нацспротиву Анастасія Римар розповідала, чому курси підготовки мають пройти усі українці. Вона переконана, що це питання виживання країни.

Київська область війна тактична медицина військова підготовка
Анна Сірик - Журналістка
Автор:
Анна Сірик
Реклама

