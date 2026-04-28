"Обучение общин": гражданские готовятся к войне на Киевщине

Однодневный курс "Вишкіл громад". Фото: пресс-релиз

Жители общин Киевщины прошли однодневный курс подготовки к нацсопротивлению. 150 украинцев получили базовые навыки такмеда, огневой подготовки и минной безопасности.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказали организаторы.

" Вишкіл громад" собрал представителей всех 7 районов и 69 общин Киевщины — всего около 150 участников. Организатором мероприятия является Киевский областной центр подготовки населения к нацпротиву.

Домедицинская подготовка на курсе "Вишкіл громад". Фото: пресс-релиз

Представители органов самоуправления, учителя "Защиты Украины" и другие желающие получили базовые навыки по домедицинской подготовке, тактической подготовке, огневой подготовке, инженерному делу и минной безопасности, а также военной топографии.

"Жители Киевщины проявили активность, и несмотря на дождь и даже град стойко прошли однодневный курс на полигоне. Планируем проводить обучение по нацсопротивлению во всех ОТГ Киевщины", — говорит ветеран и директор Киевского областного центра подготовки населения к нацсопротивлению Владимир Авдеенко.

Огневая подготовка на "Вишкіл громад". Фото: пресс-релиз

Однодневные тренировки и базовые курсы по нацсопротивлению Центр на постоянной основе проводит во всех районах области. В общем, с начала 2024 года Киевский областной центр подготовки населения к национальному сопротивлению подготовил почти 13 000 гражданских.

Центр нацсопротивления готовит гражданских к вызовам войны. Фото: пресс-релиз

Напомним, почему обязательное БЗВП для студентов отменили. Вместо него молодежь ожидает курс по военной подготовке для гражданских.

Также основательница Центра нацсопротивления Анастасия Рымар рассказывала, почему курсы подготовки должны пройти все украинцы. Она убеждена, что это вопрос выживания страны.