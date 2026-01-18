Відео
Вирок за перебірливість — ухилянт з Тернопільщини сяде за ґрати

Ua ru
Дата публікації: 18 січня 2026 01:30
Хотів служити на власних умовах — тернополянина засудили на 3 роки
Чоловік у кайданках. Ілюстративне фото: pexels.com

Мешканець Тернопільщини проведе декілька років за ґратами через відмову від мобілізації. 35-річний чоловік заявив у суді, що готовий воювати, проте запропоновані армією підрозділи йому "не підійшли".

Про деталі вироку повідомляється на сайті Чортківського районного суду.

Читайте також:

"Контракт" у санаторії не врятував від тюрми

Ще у 2023 році чоловік пройшов медичну комісію і ВЛК визнала його обмежено придатним. Йому вручили "бойову" повістку. Потрібно було їхати до навчального центру в Кам’янці-Подільському, але на збірний пункт він не з’явився. 

У суді чоловік вигадував різні виправдання. Він нарікав на складний астигматизм. Скаржився, що його "забрали з вулиці". Проте головний аргумент вразив навіть суддів. Підсудний заявив: він не проти служби, але частини йому "не підходять".

Одного разу його таки відправили до війська. Командири швидко повернули його назад. Причина — низькі морально-вольові якості.

Адвокат намагався врятувати ситуацію. Він просив закрити справу через "зміну обстановки". Чоловік раптово захотів стати прикордонником. Він обрав контрактну службу в санаторії "Немирів".

Проте прикордонна служба відхилила кандидатуру. Внутрішня перевірка виявила відкрите кримінальне провадження. Шлях до ДПСУ закрився назавжди.

Рішення суду

Суддя проаналізував поведінку чоловіка. Щирого каяття він не побачив, а бажання служити виникло лише під загрозою вироку. Заступник начальника районного ТЦК підкреслив: жодних законних підстав для відстрочки у чоловіка не було. Його небажання йти у конкретну частину — це лише суб’єктивна забаганка.

Повторна експертиза у 2025 році знову підтвердила придатність. Попри поганий зір, чоловік може працювати в логістиці чи забезпеченні. Проте він обрав інший шлях. Вирок суду виявився суворим — три роки позбавлення волі за статтею 336 КК України. 

Раніше повідомлялось, що у Тернополі посадовець ТЦК перевищив службові повноваження ображаючи та затягуючи силою до авто військовозобов'язаного. Його притягнули до адміністративної відповідальності.

А у Луцьку чоловік намагався у фурі провезти військовозобов'язаного до Польщі. Його судитимуть. 

суд Тернопільська область ВЛК ТЦК та СП ухилянти судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
