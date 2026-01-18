Видео
Главная Новости дня Приговор за переборчивость — судили уклониста с Тернопольщины

Приговор за переборчивость — судили уклониста с Тернопольщины

Ua ru
Дата публикации 18 января 2026 01:30
Хотел служить на собственных условиях — тернополянина осудили на 3 года
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: pexels.com

Житель Тернопольщины проведет несколько лет за решеткой из-за отказа от мобилизации. 35-летний мужчина заявил в суде, что готов воевать, однако предложенные армией подразделения ему "не подошли".

О деталях приговора сообщается на сайте Чертковского районного суда.

Читайте также:

"Контракт" в санатории не спас от тюрьмы

Еще в 2023 году мужчина прошел медицинскую комиссию и ВВК признала его ограниченно годным. Ему вручили "боевую" повестку. Нужно было ехать в учебный центр в Каменце-Подольском, но на сборный пункт он не явился.

В суде мужчина придумывал различные оправдания. Он сетовал на сложный астигматизм. Жаловался, что его "забрали с улицы". Однако главный аргумент поразил даже судей. Подсудимый заявил: он не против службы, но части ему "не подходят".

Однажды его таки отправили в армию. Командиры быстро вернули его обратно. Причина — низкие морально-волевые качества.

Адвокат пытался спасти ситуацию. Он просил закрыть дело из-за "смены обстановки". Мужчина внезапно захотел стать пограничником. Он выбрал контрактную службу в санатории "Немиров".

Однако пограничная служба отклонила кандидатуру. Внутренняя проверка обнаружила открытое уголовное производство. Путь в ГПСУ закрылся навсегда.

Решение суда

Судья проанализировал поведение мужчины. Искреннего раскаяния он не увидел, а желание служить возникло только под угрозой приговора. Заместитель начальника районного ТЦК подчеркнул: никаких законных оснований для отсрочки у мужчины не было. Его нежелание идти в конкретную часть — это лишь субъективная прихоть.

Повторная экспертиза в 2025 году снова подтвердила пригодность. Несмотря на плохое зрение, мужчина может работать в логистике или обеспечении. Однако он выбрал другой путь. Приговор суда оказался суровым — три года лишения свободы по статье 336 УК Украины.

Ранее сообщалось, что в Тернополе чиновник ТЦК превысил служебные полномочия оскорбляя и затягивая силой в авто военнообязанного. Его привлекли к административной ответственности.

А в Луцке мужчина пытался в фуре провезти военнообязанного в Польшу. Его будут судить.

суд Тернопольская область ВВК ТЦК и СП уклонисты судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
