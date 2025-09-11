Андрій Юсов, представник ГУР МО. Фото: Новини.LIVE/Саша Самойлов

Скільки ж ''шахедів'' на місяць виробляє Росія та якими є шанси на закінчення війни вже цього року — в інтерв'ю Новини.LIVE розповів предстаник Головного управління розвідки України Міноборони (ГУР) Андрій Юсов.

Які топ-5 операцій ГУР завдали великої шкоди ворогу?

— Можна довго перерахувати. Звичайно, це звільнення острова Зміїний, оборона і звільнення Київщини, звільнення Харківщини, морські удари дронами Магура, перші у світі потоплені і знищені ворожі кораблі, а також гелікоптери та літаки.

Також це далекобійні удари вглиб території РФ, рейди на території ворога і багато інших військових та гуманітарний дій. І, звісно, що це також робота Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Наскільки серйозним є вплив очільника ГУР Кирила Буданова насамперед у моральному плані?

— Надзвичайно серйозний. Кирило Олексійович — бойовий генерал та лідер, який особисто бере участь у бойових операціях на різних етапах. Він також присутній і в пунктах управління. Для Кирила Олексійовича дуже важливо розуміти, чим насправді живуть бойові підрозділи, адже сидячи лише в кабінеті і читаючи звіти — це зробити складно.

Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Тому він живе одним життям із колективом та побратимами і через це, зокрема, користується справді великою повагою серед бійців підрозділів та серед особового складу.

Знаємо, що він ходить із хлопцями на достатньо сміливі та відважні операції.

— Зокрема, і це.

Багато розмов наразі про мирні перемовини з РФ. А яка інформація у розвідки є щодо реальних планів Кремля на це перемир’я?

— Є дипломати, визначена переговорна група та, безумовно, Президент України, які уповноважені коментувати цей процес. Україна, українська влада та військо роблять все можливе, щоб мир наступив якомога швидше і на справедливих для України з точки зору міжнародного права в умовах.

І над цим ведеться робота.

Але ми бачимо, що держава-агресор і її представники та ''говорящі голови'' намагаються петляти, як-то кажуть. Часто видають бажане за дійсне, імітують бажання переговорів або перекидають з одного на іншого та роблять вигляд, що це Україна недоговороздатна.

Це все зрозуміло, це частина в тому числі роботи російських спецслужб і частина стратегії з дезінформації та стосовно українського населення і наших партнерів.

Але разом з тим, українська позиція є сильною, і міжнародні партнери, США та ЄС на сьогодні докладають значних зусиль, аби якомога швидше завершити цю геноцидну війну проти України. Вони точно знають, хто насправді є агресором, хто відповідальний за все і хто насправді хоче миру.

Які шанси на закінчення війни цього року з точки зору нинішнього дня?

— Ми говоримо не про прогнози, а про ймовірні сценарії. І кожен аналітик, коли аналізує та вивчає ту чи іншу проблему — видає різні сценарії і, можливо, по відсотках їх ймовірної втіленості у життя.

Галина Остаповець та Андрій Юсов. Фото: Новини.LIVE/Саша Самойлов

Є ознаки зовнішньої, внутрішньої та економічної ситуації в Росії, їхні втрати, які свідчать про ті чи інші показники. А є реальна ситуація на полі бою. Тому війна може закінчитись, але для цього мають співпасти багато факторів. Це посилення тиску на державу-агресора, посилення оборонної та економічної допомоги для України, посилення санкцій і загалом більш жорстка позиція наших партнерів.

Також це здатність українських сил безпеки і оборони стримувати ворога, відкидати його, це здатність української дипломатії, і, безумовно, готовність українського суспільства далі тримати оборону та захищати власну країну.

Україна докладає всіх можливих і неможливих зусиль, щоб цей конфлікт завершився якомога швидше і закінчився справедливим миром.

Які плани щодо наступальних кампаній в Росії в цілому? Адже нещодавно, під час виступу Герасимова, Одеська та Миколаївська області на карті РФ були приєднані до них.

— В інформаційному просторі теж гуляло багато карт, де був зафіксований розподіл Росії. Це інформаційні операції. Але зрозуміло, що ця карта була показана навмисно і це частина дезінформаційної кампанії. Мовляв, ми показали, а ви собі думайте і говоріть. Але це теж наочно показує, як же росіяни прагнуть до миру насправді.

Щодо їхніх наступальних дій по лінії фронту, то, вочевидь, що в час розмов про ймовірне закінчення війни — завдання ворога втримати темп і продовжувати наступальні дії за окремими напрямками. До перемовин вони будуть пробувати продемонструвати, що контролюють якомога більше територій.

Скільки російських військових наразі перебувають на території України?

— Близько 700 тисяч. Це разом з усіма силами підтримки, спецслужбами, Росгвардією. Більша частина розташована в Донецькій області. І це також говорить про пріоритети ворога.

Чи є присутні бійці КНДР на території України?

— Вони присутні, якщо ми говоримо про кадрову армію, на території так званої РФ.

РФ також посилила обстріли України й, очевидно, планів зменшити їх у неї немає?

— Підстав вважати, що росіяни раптом виявлять якусь миролюбність чи почнуть дотримуватись міжнародного права, уникати воєнних злочинів та не обстрілювати цивільну інфраструктури — немає.

Обстріл селища Ярова на Донеччині. Фото: Нацполіція

Сили оборонної безпеки готуються, а цивільне населення має відповідально реагувати на сигнали тривоги.

Підготовка кожного масового обстрілу — це також складний організаційний та логістичний момент. Це накопичення, звезення і підготовка стартових майданчиків, засобів для запуску — це все потребує часу. Кожного разу ворог окремо вираховує, готує цілі та маршрути.

А скільки ''шахедів'' здатні виробляти росіяни на місяць?

— Якщо говоримо про ''Герань-2'', то виробництво нарощено і в основному воно зосереджено в Єлабузі. На сьогодні вони можуть виробляти до 2,7 тисяч ''шахедів'' на місяць. Але так само вони виготовляють також дрони без бойової частини. Це так звані обманки, які покликані на виснаження нашої ППО.

Запускати по тисячу ''шахедів'' щодоби вони не можуть, але ми бачимо сотні '''шахедів'', що задіяні у ракетно-дронових комбінованих ударах. І це серйозний виклик для наших сил протиповітряної та протиракетної оборони.

Також це додаткові виклики для наших партнерів, які повинні допомагати нам посилювати захист нашого неба.

Ворог також постійно оновлює свої ''шахеди''. Зокрема, начиняє їх камерами та радіоуправлінням. Які це ризики несе для нас?

— Кожного разу це певні експериментальні моделі. Вони щось можуть модифікувати, але від обмеженої кількості до серійного виробництва це теж певний шлях. І це постійний процес як з боку ворога, так із нашого боку по вдосконаленню дронів.

Ракетний потенціал Росії теж збільшується. Яким він є наразі у цифрах?

— У комбінованих ударах акцент робиться в основному на БпЛА. Ракет використовують менше і, зокрема, для того, щоб відновлювати витрачені запаси. Але в цілому виробництво ракет триває.

Наскільки серйозною є допомога Північної Кореї?

— Це серйозна проблема і найбільша — це поставки снарядів та БК. В цілому на фронті 43-60% випущених з артилерії снарядів в бік України — північнокорейські. І це величезні цифри. Без них можливості вогневої підтримки і ураження ворога були б значно скромнішими.

Окрім цього Північна Корея надає Росії реактивні системи залпового вогню, самоходні артилерійські установки.

А якою є допомога Ірану Росії?

— Певною мірою вже менше, ніж це було на перших етапах війни, зокрема, ''шахедами''. Тоді це було повністю іранське виробництво, яке Росія наразі локалізувала на своїй території. Є також інформація про передачу іншої номенклатури озброєння.

Але є певні обставини та події зовнішньополітичного характеру, через які Іран зосереджується більше на своїх проблемах.

Підсумовуючи ракетно-дронові удари по Україні, якими будуть нові цілі РФ на осінь? Енергетика?

— Нічого нового я вам зараз не скажу… Це буде цивільна та критична інфраструктури. В ході всього повномасштабного вторгнення енергетика, а також інші цивільні об'єкти є потенційними цілями для ворога. Це воєнні злочини і Україна постійно на цьому наголошує і намагається посилити захист подібних об'єктів.

Коли росіяни б'ють, умовно, по портовій інфраструктурі і руйнують зерносховище, то це ж ніяк не військові цілі і не військові об'єкти. На відміну від наших ударів по території РФ, коли там справді палає на військових об'єктах.

Reuters пише, що далекобійні українські дрони вибили 17% потужності нафтопереробки Росії. Чи можна підтвердити ці цифри?

— Якщо Reuters пише — це означає, що Reuters знає. Це не прихована інформація і тут не потрібно якоїсь закритої аналітики про кількість уражень, об'єктивної фіксації та підтвердження самих росіян про черги на заправках.

Із закритих перехоплень можемо підтвердити, що в окремих підрозділах окупантів вже вводяться обмеження на паливно-мастильні матеріали.

Тобто все правильно розвивається.

Наскільки серйозною наразі є підтримка Китаю? Особливо після саміту, який там відбувся нещодавно.

— Військової підтримки немає. А все інше — це питання складного дипломатичного процесу.

Чи плануються найближчим часом обміни військовополонених?

— Плануються та готуються. Триває реалізація домовленостей в Стамбулі. Не закритий ще другий Стамбул — це повернення важкохворих і важкопоранених, а також молодих захисників. Реалізація цих домовленостей буде продовжуватись. І вже почалася реалізація домовленостей по умовно третьому Стамбулу.

Паралельно у нас йдуть планові обміни. Нагадаю, що за час війни вже відбулося 68 обмінів. Найближчим часом обов'язково будуть наступні заходи.