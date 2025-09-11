Андрей Юсов, представитель ГУР МО. Фото: Новини.LIVE/Саша Самойлов

Сколько же ''шахедов'' в месяц производит Россия и каковы шансы на окончание войны уже в этом году — в интервью Новини.LIVE рассказал представитель Главного управления разведки Украины Минобороны (ГУР) Андрей Юсов.

Какие топ-5 операций ГУР нанесли большой урон врагу?

— Можно долго перечислять. Конечно, это освобождение острова Змеиный, оборона и освобождение Киевщины, освобождение Харьковщины, морские удары дронами Магура, первые в мире потопленные и уничтоженные вражеские корабли, а также вертолеты и самолеты.

Также это дальнобойные удары вглубь территории РФ, рейды на территории врага и многие другие военные и гуманитарные действия. И, конечно, это также работа Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Насколько серьезным является влияние главы ГУР Кирилла Буданова в первую очередь в моральном плане?

— Чрезвычайно серьезное. Кирилл Алексеевич — боевой генерал и лидер, который лично участвует в боевых операциях на разных этапах. Он также присутствует и в пунктах управления. Для Кирилла Алексеевича очень важно понимать, чем на самом деле живут боевые подразделения, ведь сидя только в кабинете и читая отчеты — это сделать сложно.

Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Поэтому он живет одной жизнью с коллективом и собратьями и поэтому, в частности, пользуется действительно большим уважением среди бойцов подразделений и среди личного состава.

Знаем, что он ходит с ребятами на достаточно смелые и отважные операции.

— В том числе, и это.

Много разговоров сейчас о мирных переговорах с РФ. А какая информация у разведки есть относительно реальных планов Кремля на это перемирие?

— Есть дипломаты, определенная переговорная группа и, безусловно, Президент Украины, которые уполномочены комментировать этот процесс. Украина, украинская власть и войско делают все возможное, чтобы мир наступил как можно скорее и на справедливых для Украины с точки зрения международного права условиях.

И над этим ведется работа.

Но мы видим, что государство-агрессор и его представители и ''говорящие головы'' пытаются петлять, как говорится. Часто выдают желаемое за действительное, имитируют желание переговоров или перебрасывают с одного на другого и делают вид, что это Украина недоговороспособна.

Это все понятно, это часть в том числе работы российских спецслужб и часть стратегии по дезинформации и по отношению к украинскому населению и нашим партнерам.

Но вместе с тем, украинская позиция является сильной, и международные партнеры, США и ЕС сегодня прилагают значительные усилия, чтобы как можно скорее завершить эту геноцидную войну против Украины. Они точно знают, кто на самом деле является агрессором, кто ответственен за все и кто на самом деле хочет мира.

Какие шансы на окончание войны в этом году с точки зрения нынешнего дня?

— Мы говорим не о прогнозах, а о вероятных сценариях. И каждый аналитик, когда анализирует и изучает ту или иную проблему — выдает различные сценарии и, возможно, по процентам их вероятной воплощенности в жизнь.

Галина Остаповец и Андрей Юсов. Фото: Новини.LIVE/Саша Самойлов

Есть признаки внешней, внутренней и экономической ситуации в России, их потери, которые свидетельствуют о тех или иных показателях. А есть реальная ситуация на поле боя. Поэтому война может закончиться, но для этого должны совпасть многие факторы. Это усиление давления на государство-агрессора, усиление оборонной и экономической помощи для Украины, усиление санкций и в целом более жесткая позиция наших партнеров.

Также это способность украинских сил безопасности и обороны сдерживать врага, отбрасывать его, это способность украинской дипломатии, и, безусловно, готовность украинского общества дальше держать оборону и защищать собственную страну.

Украина прилагает все возможные и невозможные усилия, чтобы этот конфликт завершился как можно скорее и закончился справедливым миром.

Какие планы относительно наступательных кампаний в России в целом? Ведь недавно, во время выступления Герасимова, Одесская и Николаевская области на карте РФ были присоединены к ним.

— В информационном пространстве тоже гуляло много карт, где был зафиксирован раздел России. Это информационные операции. Но понятно, что эта карта была показана намеренно и это часть дезинформационной кампании. Мол, мы показали, а вы себе думайте и говорите. Но это тоже наглядно показывает, как же россияне стремятся к миру на самом деле.

Относительно их наступательных действий по линии фронта, то, очевидно, что во время разговоров о вероятном окончании войны — задача врага удержать темп и продолжать наступательные действия по отдельным направлениям. До переговоров они будут пробовать продемонстрировать, что контролируют как можно больше территорий.

Сколько российских военных сейчас находятся на территории Украины?

— Около 700 тысяч. Это вместе со всеми силами поддержки, спецслужбами, Росгвардией. Большая часть расположена в Донецкой области и это также говорит о приоритетах врага.

Присутствуют ли бойцы КНДР на территории Украины?

— Они присутствуют, если мы говорим о кадровой армии, на территории так называемой РФ.

РФ также усилила обстрелы Украины и, очевидно, планов уменьшить их у нее нет?

— Оснований считать, что россияне вдруг проявят какое-то миролюбие или начнут придерживаться международного права, избегать военных преступлений и не обстреливать гражданскую инфраструктуру — нет.

Обстрел поселка Яровая в Донецкой области. Фото: Нацполиция

Силы оборонной безопасности готовятся, а гражданское население должно ответственно реагировать на сигналы тревоги.

Подготовка каждого массового обстрела — это также сложный организационный и логистический момент. Это накопление, сведение и подготовка стартовых площадок, средств для запуска — это все требует времени. Каждый раз враг отдельно высчитывает, готовит цели и маршруты.

А сколько ''шахедов'' способны производить россияне в месяц?

— Если говорим о ''Герань-2'', то производство наращено и в основном оно сосредоточено в Елабуге. На сегодня они могут производить до 2,7 тысяч ''шахедов'' в месяц. Но так же они изготавливают также дроны без боевой части. Это так называемой обманки, которые призваны на истощение нашей ПВО.

Запускать по тысяче ''шахедов'' ежесуточно они не могут, но мы видим сотни ''шахедов'', задействованных в ракетно-дронных комбинированных ударах. И это серьезный вызов для наших сил противовоздушной и противоракетной обороны.

Также это дополнительные вызовы для наших партнеров, которые должны помогать нам усиливать защиту нашего неба.

Враг также постоянно обновляет свои ''шахеды''. В частности, начиняет их камерами и радиоуправлением. Какие это риски несет для нас?

— Каждый раз это определенные экспериментальные модели. Они что-то могут модифицировать, но от ограниченного количества до серийного производства это тоже определенный путь. И это постоянный процесс как со стороны врага, так и с нашей стороны по совершенствованию дронов.

Ракетный потенциал России тоже увеличивается. Каков он сейчас в цифрах?

— В комбинированных ударах акцент делается в основном на БпЛА. Ракет используют меньше и, в частности, для того, чтобы восстанавливать израсходованные запасы. Но в целом производство ракет продолжается.

Насколько серьезной является помощь Северной Кореи?

— Это серьезная проблема и самая большая — это поставки снарядов и БК. В целом на фронте 43-60% выпущенных из артиллерии снарядов в сторону Украины — севернокорейские. И это огромные цифры. Без них возможности огневой поддержки и поражения врага были бы значительно скромнее.

Кроме этого Северная Корея предоставляет России реактивные системы залпового огня, самоходные артиллерийские установки.

А какова помощь Ирана России?

— В определенной степени уже меньше, чем это было на первых этапах войны, в частности, ''шахедами''. Тогда это было полностью иранское производство, которое Россия сейчас локализовала на своей территории. Есть также информация о передаче другой номенклатуры вооружения.

Но есть определенные обстоятельства и события внешнеполитического характера, из-за которых Иран сосредотачивается больше на своих проблемах.

Подытоживая ракетно-пушечные удары по Украине, какими будут новые цели РФ на осень? Энергетика?

— Ничего нового я вам сейчас не скажу... Это будет гражданская и критическая инфраструктуры. В ходе всего полномасштабного вторжения энергетика, а также другие гражданские объекты являются потенциальными целями для врага. Это военные преступления и Украина постоянно это подчеркивает и пытается усилить защиту подобных объектов.

Когда россияне бьют, условно, по портовой инфраструктуре и разрушают зернохранилище, то это же никак не военные цели и не военные объекты. В отличие от наших ударов по территории РФ, когда там действительно пылает на военных объектах.

Reuters пишет, что дальнобойные украинские дроны выбили 17% мощности нефтепереработки России. Можно ли подтвердить эти цифры?

— Если Reuters пишет — это значит, что Reuters знает. Это не скрытая информация и здесь не нужно какой-то закрытой аналитики о количестве поражений, объективной фиксации и подтверждения самих россиян об очередях на заправках.

Из закрытых перехватов можем подтвердить, что в отдельных подразделениях оккупантов уже вводятся ограничения на горюче-смазочные материалы.

То есть все правильно развивается.

Насколько серьезной сейчас является поддержка Китая? Особенно после саммита, который там состоялся недавно.

— Военной поддержки нет. А все остальное — это вопрос сложного дипломатического процесса.

Планируются ли в ближайшее время обмены военнопленных?

— Планируются и готовятся. Продолжается реализация договоренностей в Стамбуле. Не закрыт еще второй Стамбул — это возвращение тяжелобольных и тяжелораненых, а также молодых защитников. Реализация этих договоренностей будет продолжаться. И уже началась реализация договоренностей по условно третьему Стамбулу.

Параллельно у нас идут плановые обмены. Напомню, что за время войны уже произошло 68 обменов. В ближайшее время обязательно будут следующие мероприятия.