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Головна Новини дня Вимагають діалогу з владою та палять димові шашки: 23-й день протестів проти відставки Федорова

Вимагають діалогу з владою та палять димові шашки: 23-й день протестів проти відставки Федорова

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2026 00:11
Протести у Києві та Харкові: мітингувальники вимагають діалогу з владою
Протестувальники в Харкові. Фото: Новини.LIVE

У Києві і Харкові та низці інших міст тривають акції протесту, пов’язані з кадровими рішеннями влади та відставкою Федорова. У столиці мітингувальники зібралися біля театру імені Івана Франка — це вже 23-й день протестів.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

У містах протестують уже 23-й день

Учасники акції вимагають від влади більшої прозорості та пояснення кадрових призначень.

Вимагають діалогу з владою та палять димові шашки: 23-й день протестів проти відставки Федорова - фото 1
Протестувальники в Києві. Фото: Новини.LIVE
Вимагають діалогу з владою та палять димові шашки: 23-й день протестів проти відставки Федорова - фото 2
Протестувальники в Києві. Фото: Новини.LIVE
Вимагають діалогу з владою та палять димові шашки: 23-й день протестів проти відставки Федорова - фото 3
Протестувальники в Києві. Фото: Новини.LIVE

Зокрема, частина протестувальників наполягає, що Міністерство у справах ветеранів має очолювати людина з бойовим досвідом.

"Мій чоловік не за це воював. Я можу терпіти відсутність чоловіка на фронті та обстріли, але якщо немає комунікації та пояснення рішень, які не влаштовують активну громаду — це неприйнятно", — заявила одна з учасниць протесту.

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У Харкові також продовжуються мітинги за діалог влади із суспільством. Цього разу на акцію вийшли близько 150 людей. Більшість протестувальників була одягнена в чорне, а під час мітингу запалили шашки, що символізують прапор УПА.

Вимагають діалогу з владою та палять димові шашки: 23-й день протестів проти відставки Федорова - фото 4
Протестувальники в Харкові. Фото: Новини.LIVE

За словами мітингувальників, їхні вимоги вже виходять за межі питання відставки Федорова.

Вимагають діалогу з владою та палять димові шашки: 23-й день протестів проти відставки Федорова - фото 5
Протестувальники в Харкові. Фото: Новини.LIVE

Люди говорять про необхідність змін у країні, прозорих кадрових рішень, реформ та кращої комунікації влади із суспільством.

Водночас частина учасників зізнається, що відчуває втому та розчарування. Деякі протестувальники вважають, що якщо після повернення Верховної Ради до роботи змін не відбудеться, подальші акції можуть втратити сенс.

Як повідомляли Новини.LIVE, колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що не планує залишати державну службу чи переходити в бізнес, поки в Україні триває повномасштабна війна. Після звільнення з посади він отримував різні пропозиції, зокрема від представників інших країн.

Як повідомляли Новини.LIVE, Михайло Федоров заявив, що реальні причини його звільнення з посади міністра оборони можуть відрізнятися від офіційно озвучених. За його словами, проведення реформ у сфері оборонних закупівель могло зачепити інтереси впливових груп і стати причиною тиску на нього та його команду.

Київ Харків протести
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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