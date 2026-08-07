Протесты в Киеве и Харькове: участники митингов требуют диалога с властями

Протестующие в Харькове. Фото: Новини.LIVE

В Киеве и Харькове и ряде других городов продолжаются акции протеста, связанные с кадровыми решениями властей и отставкой Федорова. В столице митингующие собрались у театра имени Ивана Франко — это уже 23-й день протестов.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

В городах протестуют уже 23-й день

Участники акции требуют от властей большей прозрачности и объяснений по поводу кадровых назначений.

Протестующие в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Протестующие в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Протестующие в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В частности, часть протестующих настаивает на том, что Министерство по делам ветеранов должен возглавлять человек с боевым опытом.

"Мой муж не за это воевал. Я могу терпеть отсутствие мужа на фронте и обстрелы, но если нет коммуникации и объяснений решений, которые не устраивают активную общественность, — это неприемлемо", — заявила одна из участниц протеста.

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В Харькове также продолжаются митинги за диалог власти с обществом. На этот раз на акцию вышли около 150 человек. Большинство протестующих было одето в черное, а во время митинга зажгли шашки, символизирующие флаг УПА.

Протестующие в Харькове. Фото: Новини.LIVE

По словам митингующих, их требования уже выходят за рамки вопроса об отставке Федорова.

Протестующие в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Люди говорят о необходимости перемен в стране, прозрачных кадровых решений, реформ и лучшей коммуникации власти с обществом.

В то же время часть участников признается, что испытывает усталость и разочарование. Некоторые протестующие считают, что если после возобновления работы Верховной Рады изменений не произойдет, дальнейшие акции могут потерять смысл.

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Как сообщали Новини.LIVE, Михаил Федоров заявил, что реальные причины его увольнения с поста министра обороны могут отличаться от официально озвученных. По его словам, проведение реформ в сфере оборонных закупок могло задеть интересы влиятельных групп и стать причиной давления на него и его команду.