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Главная Новости дня Требуют диалога с властью и жгут дымовые шашки: 23-й день протестов против отставки Федорова

Требуют диалога с властью и жгут дымовые шашки: 23-й день протестов против отставки Федорова

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2026 00:11
Протесты в Киеве и Харькове: участники митингов требуют диалога с властями
Протестующие в Харькове. Фото: Новини.LIVE

В Киеве и Харькове и ряде других городов продолжаются акции протеста, связанные с кадровыми решениями властей и отставкой Федорова. В столице митингующие собрались у театра имени Ивана Франко — это уже 23-й день протестов.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

В городах протестуют уже 23-й день

Участники акции требуют от властей большей прозрачности и объяснений по поводу кадровых назначений.

Требуют диалога с властью и жгут дымовые шашки: 23-й день протестов против отставки Федорова - фото 1
Протестующие в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Требуют диалога с властью и жгут дымовые шашки: 23-й день протестов против отставки Федорова - фото 2
Протестующие в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Требуют диалога с властью и жгут дымовые шашки: 23-й день протестов против отставки Федорова - фото 3
Протестующие в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В частности, часть протестующих настаивает на том, что Министерство по делам ветеранов должен возглавлять человек с боевым опытом.

"Мой муж не за это воевал. Я могу терпеть отсутствие мужа на фронте и обстрелы, но если нет коммуникации и объяснений решений, которые не устраивают активную общественность, — это неприемлемо", — заявила одна из участниц протеста.

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В Харькове также продолжаются митинги за диалог власти с обществом. На этот раз на акцию вышли около 150 человек. Большинство протестующих было одето в черное, а во время митинга зажгли шашки, символизирующие флаг УПА.

Требуют диалога с властью и жгут дымовые шашки: 23-й день протестов против отставки Федорова - фото 4
Протестующие в Харькове. Фото: Новини.LIVE

По словам митингующих, их требования уже выходят за рамки вопроса об отставке Федорова.

Требуют диалога с властью и жгут дымовые шашки: 23-й день протестов против отставки Федорова - фото 5
Протестующие в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Люди говорят о необходимости перемен в стране, прозрачных кадровых решений, реформ и лучшей коммуникации власти с обществом.

В то же время часть участников признается, что испытывает усталость и разочарование. Некоторые протестующие считают, что если после возобновления работы Верховной Рады изменений не произойдет, дальнейшие акции могут потерять смысл.

Как сообщали Новини.LIVE, бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что не планирует покидать государственную службу или переходить в бизнес, пока в Украине продолжается полномасштабная война. После увольнения с должности он получал различные предложения, в том числе от представителей других стран.

Как сообщали Новини.LIVE, Михаил Федоров заявил, что реальные причины его увольнения с поста министра обороны могут отличаться от официально озвученных. По его словам, проведение реформ в сфере оборонных закупок могло задеть интересы влиятельных групп и стать причиной давления на него и его команду.

Киев Харьков протесты
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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