В Україні викрито групу з 11 осіб, які вербували жінок для сексуальної експлуатації

Затримання підозрюваного. Фото: Офіс Генерального прокурора

Правоохоронці за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрили та припинили діяльність організованої злочинної групи з 11 осіб, які систематично вербували молодих жінок для залучення в секс-торгівлю. Їм інкримінують створення та участь у злочинній організації, сутенерство, втягнення в заняття проституцією та торгівлю людьми — за відповідними статтями Кримінального кодексу України.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.

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Слідчі встановили, що злочинна схема діяла під виглядом легального працевлаштування: організатори розміщували у соцмережах оголошення про вакансії з високою оплатою. Жінкам, які відповідали на пропозиції, пояснювали, що робота полягає в супроводі чоловіків на публічних заходах, щоб відвернути їх увагу від підозр.

Листування у соцмережах щодо заробітків дівчат. Фото: ОГП

У реальності ж організатори використовували закритий Telegram-канал, де пропонували послуги сексуального характеру, в тому числі за кордоном. Потерпілі не підозрювали, що стають частиною схеми сексуальної експлуатації.

Після надходження замовлення, їм надсилали детальні інструкції — час, місце й умови. А вже на місці жінки опинялися в пастці: при спробі відмови стикалися з психологічним тиском, шантажем і примусом до інтимних стосунків із "клієнтами".

Підозрюваних затримали в межах статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Судом обрано запобіжні заходи: більшість з них перебуватимуть під вартою з правом внесення застави від 3 до 10 мільйонів гривень, а троє — під цілодобовим домашнім арештом.

Слідчі дії. Фото: ОГП

Досудове розслідування триває. Його проводить Головне слідче управління Нацполіції у співпраці з Департаментом міграційної поліції та підрозділом міграційної поліції ГУ НП у Київській області.

Правоохоронці застерігають — підозрілі вакансії можуть коштувати життя

Водночас українцям радять бути надзвичайно обережними при пошуку роботи, особливо за кордоном або в сферах, де не передбачені чіткі умови праці чи офіційне оформлення. Саме така необачність найчастіше призводить до ситуацій, коли жінки стають жертвами сексуальної або трудової експлуатації.

"Під час пошуку роботи необхідно уважно перевіряти інформацію про роботодавців та умови праці, не довіряти пропозиціям без чітких домовленостей та без трудового договору. Також обережно необхідно ставитися до закликів "поїхати терміново". Просимо повідомляти правоохоронні органи про будь-які факти примусу до проституції, сексуальної або трудової експлуатації, звертатися по допомогу у разі загрози або підозри на вчинення злочину", — застерегли в Офісі Генпрокурора.

У разі підозри на подібні злочини правоохоронці закликають негайно звертатися на гарячу лінію з протидії торгівлі людьми — 1547 (для тих, хто перебуває за кордоном — +38 (044) 284-19-43).

Нагадаємо, нещодавно в Києві затримали жінку, яка за хабар обіцяла зняти з обліку військовозобов'язаного через зв'язки з лікарями.

Також у Києві покарали чоловіка, який вбив свою знайому та пограбував її.

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