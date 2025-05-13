В Украине разоблачена группа из 11 человек, которые вербовали женщин для сексуальной эксплуатации

Задержание подозреваемого. Фото: Офис Генерального прокурора

Правоохранители под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора разоблачили и пресекли деятельность организованной преступной группы из 11 человек, которые систематически вербовали молодых женщин для привлечения в секс-торговлю. Им инкриминируют создание и участие в преступной организации, сутенерство, вовлечение в занятие проституцией и торговлю людьми — по соответствующим статьям Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

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Следователи установили, что преступная схема действовала под видом легального трудоустройства: организаторы размещали в соцсетях объявления о вакансиях с высокой оплатой. Женщинам, которые отвечали на предложения, объясняли, что работа заключается в сопровождении мужчин на публичных мероприятиях, чтобы отвлечь их внимание от подозрений.

Переписка в соцсетях относительно заработков девушек. Фото: ОГП

В реальности же организаторы использовали закрытый Telegram-канал, где предлагали услуги сексуального характера, в том числе за рубежом. Потерпевшие не подозревали, что становятся частью схемы сексуальной эксплуатации.

После поступления заказа, им присылали подробные инструкции — время, место и условия. А уже на месте женщины оказывались в ловушке: при попытке отказа сталкивались с психологическим давлением, шантажом и принуждением к интимным отношениям с "клиентами".

Подозреваемых задержали в рамках статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Судом избраны меры пресечения: большинство из них будут находиться под стражей с правом внесения залога от 3 до 10 миллионов гривен, а трое — под круглосуточным домашним арестом.

Следственные действия. Фото: ОГП

Досудебное расследование продолжается. Его проводит Главное следственное управление Нацполиции в сотрудничестве с Департаментом миграционной полиции и подразделением миграционной полиции ГУ НП в Киевской области.

Правоохранители предостерегают — подозрительные вакансии могут стоить жизни

В то же время украинцам советуют быть чрезвычайно осторожными при поиске работы, особенно за рубежом или в сферах, где не предусмотрены четкие условия труда или официальное оформление. Именно такая опрометчивость чаще всего приводит к ситуациям, когда женщины становятся жертвами сексуальной или трудовой эксплуатации.

"При поиске работы необходимо внимательно проверять информацию о работодателях и условиях труда, не доверять предложениям без четких договоренностей и без трудового договора. Также осторожно необходимо относиться к призывам "поехать срочно". Просим сообщать правоохранительные органы о любых фактах принуждения к проституции, сексуальной или трудовой эксплуатации, обращаться за помощью в случае угрозы или подозрения на совершение преступления", — предостерегли в Офисе Генпрокурора.

В случае подозрения на подобные преступления правоохранители призывают немедленно обращаться на горячую линию по противодействию торговле людьми — 1547 (для тех, кто находится за рубежом — +38 (044) 284-19-43).

Напомним, недавно в Киеве задержали женщину, которая за взятку обещала снять с учета военнообязанного через связи с врачами.

Также в Киеве наказали мужчину, который убил свою знакомую и ограбил ее.

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