В Україні викрили схему відмивання понад півмільярда грн оборонних коштів

Затримання фігурантів справи. Фото: Офіс Генерального прокурора

В Україні викрили складну схему легалізації коштів, отриманих під час виконання оборонних контрактів. За даними слідства, загальна сума фінансових операцій із ознаками відмивання перевищує 578 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора в Telegram у понеділок, 15 грудня.

Деталі справи

Слідство встановило, що у 2023–2024 роках посадові особи одного з підприємств оборонної сфери діяли у змові з організаторами так званого "конвертаційного центру". Через підроблені фінансові документи вони створили механізм виведення та обготівкування бюджетних коштів, сплачених державою за оборонні замовлення.

Протягом цього часу державні замовники перерахували підприємству понад 2,5 мільярда гривень за контрактами з ремонту військової техніки та обладнання. Частину цих коштів переводили на рахунки підконтрольних фіктивних компаній нібито за постачання запасних частин для Збройних Сил. Насправді ж гроші через мережу підставних осіб обготівковувалися та поверталися організаторам схеми й представникам основного підприємства, які за "послуги" отримували 4–5% комісії.

Досудове розслідування також показало, що керівники фіктивних компаній фактично проживають на тимчасово окупованих територіях і не могли легально керувати українськими підприємствами чи підписувати договори. Крім того, частина "власників" цих компаній за даними іноземних реєстрів взагалі не існує, що повністю виключає законність укладених договорів.

Фінансові операції на суму понад 576 мільйонів гривень мають ознаки легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Наразі двом організаторам конвертаційного центру та тіньовому бухгалтеру повідомлено про підозру за ч.3 ст. 209 КК України.

Затримання фігурантів. Фото: ОГП

Фігурант справи. Фото: ОГП

