Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Викрито схему відмивання 570 млн гривень із оборонних контрактів

Викрито схему відмивання 570 млн гривень із оборонних контрактів

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 16:39
В Україні викрили схему відмивання понад півмільярда грн оборонних коштів
Затримання фігурантів справи. Фото: Офіс Генерального прокурора

В Україні викрили складну схему легалізації коштів, отриманих під час виконання оборонних контрактів. За даними слідства, загальна сума фінансових операцій із ознаками відмивання перевищує 578 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора в Telegram у понеділок, 15 грудня.

Реклама
Читайте також:

Хотіли відмити понад півмільярда грн на оборонці — викрито схему - фото 1

Деталі справи

Слідство встановило, що у 2023–2024 роках посадові особи одного з підприємств оборонної сфери діяли у змові з організаторами так званого "конвертаційного центру". Через підроблені фінансові документи вони створили механізм виведення та обготівкування бюджетних коштів, сплачених державою за оборонні замовлення.

Протягом цього часу державні замовники перерахували підприємству понад 2,5 мільярда гривень за контрактами з ремонту військової техніки та обладнання. Частину цих коштів переводили на рахунки підконтрольних фіктивних компаній нібито за постачання запасних частин для Збройних Сил. Насправді ж гроші через мережу підставних осіб обготівковувалися та поверталися організаторам схеми й представникам основного підприємства, які за "послуги" отримували 4–5% комісії.

Досудове розслідування також показало, що керівники фіктивних компаній фактично проживають на тимчасово окупованих територіях і не могли легально керувати українськими підприємствами чи підписувати договори. Крім того, частина "власників" цих компаній за даними іноземних реєстрів взагалі не існує, що повністю виключає законність укладених договорів.

Фінансові операції на суму понад 576 мільйонів гривень мають ознаки легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Наразі двом організаторам конвертаційного центру та тіньовому бухгалтеру повідомлено про підозру за ч.3 ст. 209 КК України.

Викрито схему відмивання 570 млн гривень із оборонних контрактів - фото 2
Затримання фігурантів. Фото: ОГП
Викрито схему відмивання 570 млн гривень із оборонних контрактів - фото 3
Фігурант справи. Фото: ОГП

Нагадаємо, у Києві ексдепутата викрили в ухиленні від податків на 12 млн гривень.

А також у київська посадовиця переплатила 330 тис. гривень за щебінь.

Офіс генерального прокурора оборонна сфера прокуратура розслідування крадіжка
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації