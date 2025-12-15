В Украине разоблачили схему отмывания более полумиллиарда грн оборонных средств

Задержание фигурантов дела. Фото: Офис Генерального прокурора

В Украине разоблачили сложную схему легализации средств, полученных при выполнении оборонных контрактов. По данным следствия, общая сумма финансовых операций с признаками отмывания превышает 578 миллионов гривен.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора в Telegram в понедельник, 15 декабря.

Детали дела

Следствие установило, что в 2023-2024 годах должностные лица одного из предприятий оборонной сферы действовали в сговоре с организаторами так называемого "конвертационного центра". Через поддельные финансовые документы они создали механизм вывода и обналичивания бюджетных средств, уплаченных государством за оборонные заказы.

В течение этого времени государственные заказчики перечислили предприятию более 2,5 миллиарда гривен по контрактам по ремонту военной техники и оборудования. Часть этих средств переводили на счета подконтрольных фиктивных компаний якобы за поставку запасных частей для Вооруженных Сил. На самом деле деньги через сеть подставных лиц обналичивались и возвращались организаторам схемы и представителям основного предприятия, которые за "услуги" получали 4-5% комиссии.

Досудебное расследование также показало, что руководители фиктивных компаний фактически проживают на временно оккупированных территориях и не могли легально управлять украинскими предприятиями или подписывать договоры. Кроме того, часть "владельцев" этих компаний по данным иностранных реестров вообще не существует, что полностью исключает законность заключенных договоров.

Финансовые операции на сумму более 576 миллионов гривен имеют признаки легализации средств, полученных преступным путем. Сейчас двум организаторам конвертационного центра и теневому бухгалтеру сообщено о подозрении по ч.3 ст. 209 УК Украины.

Задержание фигурантов. Фото: ОГП

Фигурант дела. Фото: ОГП

