Скасування пільг постраждалим від ЧАЕС — ліквідатор Чорнобиля висловився

Конфайнмент над четвертим енергоблоком ЧАЕС. Фото: УНІАН

Ліквідатор аварії на Чорнобильській атомній електростанції Микола Максимчук із Маневичів Волинської області висловився про можливе виключення сіл з переліку зон радіоактивного забруднення. Він наголосив, що його це непокоїть.

Про страшні події колишній очільник районної організації "Спілка Чорнобиль" Микола Максимчук пригадав для "Нової доби".

Реклама

Читайте також:

Аварія на ЧАЕС

Максимчук брав участь у ліквідації аварії на ЧАЕС у 1987 році, а згодом займався радіаційним забрудненням територій колишнього Маневицького району.

Чоловік пережив інфаркт, інсульт, має проблеми з памʼяттю, головні болі, а також користується кріслом колісним. У 1987 році 35-річному ліквідатору довелося виконувати роботи за рік після трагедії. Через потужне радіоактивне випромінювання зміна могла тривати до пʼяти хвилин.

До аварії він під час строкової служби отримав призначення в ракетні війська, спеціальність "хімік-розвідник". Тоді Максимчук й дізнався про силу бойових отрутохімікатів та "мирного" атому.

"Про страшну трагедію на Чорнобильській АЕС дізнався як усі — згодом. Першого травня сидів із вудкою на березі озера і дивувався: чомусь риба себе так дивно поводить, плаває боком. Чи не всипали щось у водойму? Та через декілька днів стала відома причина. У питаннях радіологічного дозування був добре обізнаний, тож зрозумів масштабність наслідків цього лиха", — розповів ліквідатор.

А через рік чоловік отримав повістку та опинився в населеному пункті Нова Радча, де отримав призначення заступника командира роти хімічного захисту і санітарної обробки. Він працював у бригаді, яка займалася вимірюванням радіації на четвертому енергоблоці, а також очищенням покрівлі.

Микола Максимчук та його колега Олександр Грищук у Чорнобилі. Фото: novadoba.in.ua

Крім того, бригада вимірювала випромінювання у вентиляційних шахтах та на поверхах. За потреби звідти виносили залишки будівельних матеріалів і техніки, які становили приховану й повільну загрозу для життя.

Працювали по черзі, поспішаючи до оцинкованого контейнера. Рівень отриманого опромінення фіксував індивідуальний дозиметр.

"Під час одного із таких вимірів ми побували у машинному відділенні. Пробігали приміщенням надзвичайно швидко, дуже "фонило". Здивувались великій кількості табличок, на них прізвища, ініціали, дати народження та смерті. Як виявилось, тут загинули хлопці-пожежники, і це своєрідна данина їхній пам’яті", — розповів Максимчук.

Загалом у Новій Радчі він пробув рівно сім тижнів.

Наслідки радіації

Опромінення підірвало здоров’я, оскільки після повернення додому чоловіка мучили сильні головні болі, перепади тиску й напади незрозумілого марення — він раптово говорив дивними римованими фразами.

Радіоактивне забруднення

Максимчук працював в управлінні сільського господарства, де займався питаннями радіоактивного забруднення.

"Маючи змогу, ми міряли дома радіоактивний фон звичайної грубки, в якій спалювались дрова, — він був перевищений. Збільшені показники дозиметр фіксував і у водостокові, по якому із даху житлового будинку збігала дощова вода. Але такі були реалії — територія стала радіоактивно забруднена", — розповіла дружина ліквідатора Алла Пилипівна.

Лише нещодавно більшість постраждалих від аварії на ЧАЕС змогли через суд домогтися обіцяних виплат, хоча їхній розмір цьогоріч зменшили. Попри серйозні проблеми зі здоров’ям, спричинені радіацією, люди побоюються повного скасування пільг.

Нагадаємо, поблизу ЧАЕС науковці виявили значне різноманіття безхребетних. Велика частина з них рідкісні або мають обмежене поширення.

Раніше в Чорнобильському заповіднику помітили бурого ведмедя. Його вдалося зафіксувати завдяки фотопастки.