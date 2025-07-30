Отмена льгот пострадавшим от ЧАЭС — ликвидатор Чернобыля высказался

Конфайнмент над четвертым энергоблоком ЧАЭС. Фото: УНИАН

Ликвидатор аварии на Чернобыльской атомной электростанции Николай Максимчук из Маневичей Волынской области высказался о возможном исключении сел из перечня зон радиоактивного загрязнения. Он подчеркнул, что его это беспокоит.

О страшных событиях бывший глава районной организации "Союз Чернобыль" Николай Максимчук вспомнил для "Нової доби".

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Максимчук участвовал в ликвидации аварии на ЧАЭС в 1987 году, а впоследствии занимался радиационным загрязнением территорий бывшего Маневицкого района.

Мужчина пережил инфаркт, инсульт, имеет проблемы с памятью, головные боли, а также пользуется креслом колесным. В 1987 году 35-летнему ликвидатору пришлось выполнять работы через год после трагедии. Из-за мощного радиоактивного излучения смена могла длиться до пяти минут.

До аварии он во время срочной службы получил назначение в ракетные войска, специальность "химик-разведчик". Тогда Максимчук и узнал о силе боевых ядохимикатов и "мирного" атома.

"О страшной трагедии на Чернобыльской АЭС узнал как все — со временем. Первого мая сидел с удочкой на берегу озера и удивлялся: почему рыба себя так странно ведет, плавает боком. Не всыпали ли что-то в водоем? Но через несколько дней стала известна причина. В вопросах радиологического дозирования был хорошо осведомлен, поэтому понял масштабность последствий этого бедствия", — рассказал ликвидатор.

А через год мужчина получил повестку и оказался в населенном пункте Новая Радча, где получил назначение заместителя командира роты химической защиты и санитарной обработки. Он работал в бригаде, которая занималась измерением радиации на четвертом энергоблоке, а также очисткой кровли.

Николай Максимчук и его коллега Александр Грищук в Чернобыле. Фото: novadoba.in.ua

Кроме того, бригада измеряла излучение в вентиляционных шахтах и на этажах. При необходимости оттуда выносили остатки строительных материалов и техники, которые представляли скрытую и медленную угрозу для жизни.

Работали по очереди, спеша к оцинкованному контейнеру. Уровень полученного облучения фиксировал индивидуальный дозиметр.

"Во время одного из таких замеров мы побывали в машинном отделении. Пробегали по помещению очень быстро, очень "фонило". Удивились большому количеству табличек, на них фамилии, инициалы, даты рождения и смерти. Как оказалось, здесь погибли ребята-пожарные, и это своеобразная дань их памяти", — рассказал Максимчук.

Всего в Новой Радче он пробыл ровно семь недель.

Последствия радиации

Облучение подорвало здоровье, поскольку после возвращения домой мужчину мучили сильные головные боли, перепады давления и приступы непонятного бреда — он внезапно говорил странными рифмованными фразами.

Радиоактивное загрязнение

Максимчук работал в управлении сельского хозяйства, где занимался вопросами радиоактивного загрязнения.

"Имея возможность, мы мерили дома радиоактивный фон обычной печки, в которой сжигались дрова, — он был превышен. Увеличенные показатели дозиметр фиксировал и в водостоке, по которому с крыши жилого дома сбегала дождевая вода. Но таковы были реалии — территория стала радиоактивно загрязненной", — рассказала жена ликвидатора Алла Филипповна.

Лишь недавно большинство пострадавших от аварии на ЧАЭС смогли через суд добиться обещанных выплат, хотя их размер в этом году уменьшили. Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, вызванные радиацией, люди опасаются полной отмены льгот.

Напомним, вблизи ЧАЭС ученые обнаружили значительное разнообразие беспозвоночных. Большая часть из них редкие или имеют ограниченное распространение.

Ранее в Чернобыльском заповеднике заметили бурого медведя. Его удалось зафиксировать благодаря фотоловушке.