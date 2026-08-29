У Харкові військового засудили за фальшиву довідку МСЕК

Поліцейські затримали чоловіка. Фото ілюстративне: Нацполіція

У Харкові суд розглянув справу військового, який звільнився зі служби за сімейними обставинами. Підставою стала інвалідність дружини, однак згодом довідка виявилася фальшивою. Чоловік визнав провину та пояснив, як отримав документ. Суд уже визначив йому покарання.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на вирок Шевченківського районного суду Харкова від 26 серпня.

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Військовий звільнився зі служби

З матеріалів справи відомо, що чоловік служив у ЗСУ з січня 2023 року. Спочатку був навідником, а пізніше його перевели на посаду старшого водія механізованого підрозділу. У вересні 2024 року він подав командуванню рапорт на звільнення за сімейними обставинами. До нього додав нотаріально засвідчену копію довідки МСЕК. У документі було вказано, що його дружина нібито має другу групу інвалідності та потребує постійного догляду. На підставі цієї довідки військового звільнили в запас.

Згодом з'ясувалося, що Київська обласна МСЕК №2 такої довідки не видавала. У суді чоловік визнав провину та розповів, що знайшов в інтернеті пропозицію оформити потрібний документ за гроші. Він передав дані дружини, а згодом отримав фальшиву довідку від незнайомого чоловіка, заплативши 20 тисяч гривень. За словами обвинуваченого, він розумів, що документ підроблений і що насправді його дружина не мала встановленої групи інвалідності.

Отримав грошове забезпечення

Після звільнення військова частина виплатила чоловікові майже 50 тисяч гривень грошового забезпечення. Суд визнав, що ці гроші він отримав шляхом обману. Завдані військовій частині збитки чоловік на момент розгляду справи не відшкодував.

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Під час розгляду справи обвинувачений розкаявся та заявив, що хоче повернутися на військову службу. Суд також врахував, що раніше він не був судимий, має статус учасника бойових дій та малолітню доньку. Водночас судді дійшли висновку, що його виправлення можливе лише з ізоляцією від суспільства.

Яке покарання призначили

Чоловіка визнали винним у шахрайстві та ухиленні від військової служби шляхом обману в умовах воєнного стану. За шахрайство йому призначили штраф у 34 тисячі гривень, а за ухилення від служби — п'ять років ув'язнення. За сукупністю злочинів остаточним покаранням стали п'ять років позбавлення волі.

Раніше Новини.LIVE писали, що на Вінниччині судили чоловіка, який не з'явився за бойовою повісткою, хоча був визнаний придатним до військової служби. Згодом його все ж мобілізували, він служив у ЗСУ, а пізніше законно звільнився як батько трьох неповнолітніх дітей. Суд все одно призначив покарання.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у Рівненській області судили мешканця міста Сарни, який сприяв незаконному переправленню чоловіка призовного віку через кордон поза пунктами пропуску. За скоєне суд призначив йому певне покарання.

Крім того, на Сумщині суд виніс вирок чоловікові, який після проходження ВЛК отримав бойову повістку, але не прийшов до збірного пункту. У суді він пояснив, що побоявся служити. Згодом чоловік усе ж пішов до війська і зараз служить водієм у Нацгвардії, тому замість ув'язнення йому призначили штраф.