В Харькове военного приговорили к наказанию за поддельную справку МСЭК

Полицейские задержали мужчину. Фото иллюстративное: Нацполиция

В Харькове суд рассмотрел дело военнослужащего, уволившегося со службы по семейным обстоятельствам. Основанием послужила инвалидность супруги, однако впоследствии справка оказалась поддельной. Мужчина признал вину и объяснил, как получил документ. Суд уже определил ему наказание.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на приговор Шевченковского районного суда Харькова от 26 августа.

Реклама

Военный уволился со службы

Из материалов дела известно, что мужчина служил в ВСУ с января 2023 года. Сначала он был наводчиком, а позже его перевели на должность старшего водителя механизированного подразделения. В сентябре 2024 года он подал командованию рапорт об увольнении по семейным обстоятельствам. К нему приложил нотариально заверенную копию справки МСЭК. В документе было указано, что его жена якобы имеет вторую группу инвалидности и нуждается в постоянном уходе. На основании этой справки военного уволили в запас.

Впоследствии выяснилось, что Киевская областная МСЭК № 2 такой справки не выдавала. В суде мужчина признал вину и рассказал, что нашел в интернете предложение оформить нужный документ за деньги. Он передал данные жены, а впоследствии получил поддельную справку от незнакомого мужчины, заплатив 20 тысяч гривен. По словам обвиняемого, он понимал, что документ поддельный и что на самом деле у его жены не было установленной группы инвалидности.

Получил денежное обеспечение

После увольнения воинская часть выплатила мужчине почти 50 тысяч гривен денежного обеспечения. Суд признал, что эти деньги он получил обманным путем. Нанесенный воинской части ущерб мужчина на момент рассмотрения дела не возместил.

Читайте также:

В ходе рассмотрения дела обвиняемый раскаялся и заявил, что хочет вернуться на военную службу. Суд также учел, что ранее он не был судим, имеет статус участника боевых действий и малолетнюю дочь. В то же время судьи пришли к выводу, что его исправление возможно только при изоляции от общества.

Какое наказание назначили

Мужчину признали виновным в мошенничестве и уклонении от военной службы путем обмана в условиях военного положения. За мошенничество ему назначили штраф в размере 34 тысяч гривен, а за уклонение от службы — пять лет лишения свободы. По совокупности преступлений окончательным наказанием стали пять лет лишения свободы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Винницкой области судили мужчину, который не явился по боевой повестке, хотя был признан годным к военной службе. Впоследствии его все же мобилизовали, он служил в ВСУ, а позже законно уволился как отец троих несовершеннолетних детей. Суд все равно назначил наказание.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Ровенской области судили жителя города Сарны, который способствовал незаконной переправке мужчины призывного возраста через границу вне пунктов пропуска. За содеянное суд назначил ему определенное наказание.

Кроме того, в Сумской области суд вынес приговор мужчине, который после прохождения ВЛК получил боевую повестку, но не явился в сборный пункт. В суде он объяснил, что побоялся служить. Впоследствии мужчина всё же пошёл в армию и сейчас служит водителем в Нацгвардии, поэтому вместо лишения свободы ему назначили штраф.