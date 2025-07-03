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Військовий відмовився виконувати наказ командира — як покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 01:03
Суд покарав військового, який не виконав наказ командира через релігійні переконання
Суд ухвалив рішення. Ілюстративне фото: ckp.in.ua

У Коломиї Івано-Франківської області судили військового за відмову виконувати наказ командира через релігійні переконання. За скоєне чоловіку призначено суворе покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, обвинувачений уродженець Дніпра. Він до грудня 2024 року обіймав посаду вчителя "Суботньої школи" та керівника сімейного відділу церкви. Події, що стали предметом розгляду, трапилися 6 грудня того ж року у військовій частині. Слідство встановило, що військовослужбовець проігнорував наказ командира та не прибув на бойове завдання в Слов’янськ, Донецької області.

Під час розгляду справи в суді обвинувачений заявив про невизнання провини та просив його виправдати. Його захисниця наполягала на недоведеності обвинувачень і піддала сумніву належність наданих доказів. Також вона акцентувала увагу на тому, що через релігійні переконання її підзахисний не може брати до рук зброю.

У ході засідання військовий відмовився від запропонованої прокурором можливості звільнення від кримінальної відповідальності за умови продовження служби. До справи було долучено свідчення двох військовослужбовців тієї ж частини. Один із них заявив, що разом із обвинуваченим декілька бійців того дня відмовилися виконати наказ, пояснюючи це релігійними мотивами. Інший підтвердив ці обставини.

Ще одним свідком виступив служитель Церкви адвентистів сьомого дня, який підтвердив релігійну належність військовослужбовця. Адвокатка наголосила, що її клієнт не ухилявся від мобілізації, добровільно перебував у частині та проходив службу, хоча був не згоден із фактом призову. Суд, вислухавши всі сторони, відхилив подане захистом клопотання.

Рішення суду

Як наслідок, Коломийський районний суд визнав обвинуваченого винним за частиною 4 статті 402 Кримінального кодексу України. Йому призначили покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

Рішення суду наразі не є остаточним — сторони мають право оскаржити вирок в апеляційному порядку.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Львівській області судили військового, який порушив правила поводження зі зброєю. Зокрема, поранив себе та бойового товариша.

Також ми писали, що у Львівській області судили чоловіка, який тричі скоїв СЗЧ. Йому призначили покарання.

суд військові мобілізація війна в Україні командир судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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