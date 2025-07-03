Суд наказал военного, который не выполнил приказ командира из-за религиозных убеждений

Суд принял решение. Иллюстративное фото: ckp.in.ua

В Коломые Ивано-Франковской области судили военного за отказ выполнять приказ командира из-за религиозных убеждений. За содеянное мужчине назначено суровое наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, обвиняемый уроженец Днепра. Он до декабря 2024 года занимал должность учителя "Субботней школы" и руководителя семейного отдела церкви. События, ставшие предметом рассмотрения, случились 6 декабря того же года в воинской части. Следствие установило, что военнослужащий проигнорировал приказ командира и не прибыл на боевое задание в Славянск, Донецкой области.

При рассмотрении дела в суде обвиняемый заявил о непризнании вины и просил его оправдать. Его защитница настаивала на недоказанности обвинений и подвергла сомнению принадлежность предоставленных доказательств. Также она акцентировала внимание на том, что из-за религиозных убеждений ее подзащитный не может брать в руки оружие.

В ходе заседания военный отказался от предложенной прокурором возможности освобождения от уголовной ответственности при условии продолжения службы. К делу были приобщены показания двух военнослужащих той же части. Один из них заявил, что вместе с обвиняемым несколько бойцов в тот день отказались выполнить приказ, объясняя это религиозными мотивами. Другой подтвердил эти обстоятельства.

Еще одним свидетелем выступил служитель Церкви адвентистов седьмого дня, который подтвердил религиозную принадлежность военнослужащего. Адвокат отметила, что ее клиент не уклонялся от мобилизации, добровольно находился в части и проходил службу, хотя был не согласен с фактом призыва. Суд, выслушав все стороны, отклонил поданное защитой ходатайство.

Решение суда

Как следствие, Коломыйский районный суд признал обвиняемого виновным по части 4 статьи 402 Уголовного кодекса Украины. Ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Решение суда пока не является окончательным - стороны имеют право обжаловать приговор в апелляционном порядке.

Напомним, недавно мы писали, что во Львовской области судили военного, который нарушил правила обращения с оружием. В частности, ранил себя и боевого товарища.

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