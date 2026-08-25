Військовий: підрозділи ППО в Україні недоукомплектовані на 50%

У підрозділі, який захищає українське небо, не вистачає військовослужбовців для забезпечення його повноцінної роботи. Зокрема, бракує водіїв та кухарів, які відповідають за важливі щоденні потреби військових. Загальна недоукомплектованість підрозділу становить близько 50%.

Про це розповів в ефірі Ранок.LIVE солдат 1020 зенітного ракетно-артилерійського полку ЗРАП Андрій Карпов.

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Яких фахівців бракує у підрозділі ППО

За словами військового, проблема полягає не лише у нестачі людей на бойових посадах. Підрозділам також потрібні військовослужбовці, які забезпечують їхню щоденну роботу.

"Не вистачає водіїв і кухарів, які б годували солдатів, які захищають небо. У нас недоукомплектування в нашому підрозділі 50%", — зазначив Карпов.

Андрій Карпов наголосив, що кожен військовослужбовець є важливою частиною роботи підрозділу, незалежно від його спеціальності.

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"Кожна людина в Збройних силах України є вагомим таким ланцюжком, який будує велику залізну цеглу, яка захищає Україну", — сказав військовий.

Карпов також зазначив, що українська армія продовжує адаптуватися до сучасних умов війни та ділитися власним досвідом.

"Україна зараз йде попереду всіх і ділиться своїм досвідом", — додав він.

Як повідомляли Новини.LIVE, військовий Віктор Тімохін розповів про використання HIMARS на фронті. За його словами, установки стали мобільнішими та нині використовуються не лише ракетними, а й корпусними та артилерійськими підрозділами. Водночас їхнє застосування обмежує висока вартість боєприпасів та загроза російських безпілотників.

Також Новини.LIVE інформували, що народний депутат Олександр Юрченко заявив про виплату "бойових" у 100 тисяч гривень лише окремим категоріям військових. За його словами, така виплата збереглася, зокрема, для штурмових підрозділів ГУР, СБУ та деяких спеціалізованих військ.