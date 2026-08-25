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Военный: в подразделениях ПВО не хватает водителей и поваров

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2026 13:29
Военный: подразделения ПВО в Украине недоукомплектованы на 50 %
Украинские военные подразделений ПВО. Фото: Воздушные силы ВСУ

В подразделении, защищающем украинское небо, не хватает военнослужащих для обеспечения его полноценной работы. В частности, не хватает водителей и поваров, отвечающих за важные повседневные нужды военных. Общая недоукомплектованность подразделения составляет около 50%.

Об этом рассказал в эфире Ранок.LIVE солдат 1020-го зенитного ракетно-артиллерийского полка ЗРАП Андрей Карпов.

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Каких специалистов не хватает в подразделении ПВО

По словам военного, проблема заключается не только в нехватке людей на боевых должностях. Подразделениям также нужны военнослужащие, обеспечивающие их повседневную работу.

"Не хватает водителей и поваров, которые бы кормили солдат, защищающих небо. У нас недоукомплектованность в подразделении составляет 50%", — отметил Карпов.

Андрей Карпов подчеркнул, что каждый военнослужащий является важной частью работы подразделения, независимо от его специальности.

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"Каждый человек в Вооруженных силах Украины — это важная звеньица в цепи, которая формирует большой железный кирпич, защищающий Украину", — сказал военный.

Карпов также отметил, что украинская армия продолжает адаптироваться к современным условиям войны и делиться собственным опытом.

"Украина сейчас идёт впереди всех и делится своим опытом", — добавил он.

Как сообщали Новини.LIVE, военный Виктор Тимохин рассказал об использовании HIMARS на фронте. По его словам, установки стали более мобильными и в настоящее время используются не только ракетными, но и корпусными и артиллерийскими подразделениями. В то же время их применение ограничивает высокая стоимость боеприпасов и угроза со стороны российских беспилотников.

Также Новини.LIVE сообщали, что народный депутат Александр Юрченко заявил о выплате "боевых" в размере 100 тысяч гривен лишь отдельным категориям военных. По его словам, такая выплата сохранилась, в частности, для штурмовых подразделений ГУР, СБУ и некоторых специализированных войск.

ВСУ военные ПВО водители повар
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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