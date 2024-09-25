Військовий посварився із командиром і повернувся до цивільного життя — яке рішення суду

Військовослужбовець в однострої. Ілюстративне фото: telegraf.in.ua

У Запорізькій області військовослужбовець самовільно покинув місце дислокації через конфлікт із командиром — чоловік повернувся до цивільного життя. Його засудили до п'яти років позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Військовий покинув службу через конфлікт із командиром

Відомо, що у жовтні минулого року військовослужбовець самовільно залишив місце дислокації підрозділу військової частини у Запорізькій області.

"Після цього свої службові обов`язки він не виконував, час проводив на власний розсуд, заходів для повернення до місця служби не приймав та про своє місцеперебування не повідомляв, незаконно перебуваючи за межами місця служби", — йдеться у вироку.

Повідомляється, що після залишення частини чоловік поїхав до місця, де проживає його мати. У квітні поточного року його затримали, увесь цей час він допомагав матері по господарству.

На суді військовий провину визнав і розкаявся. Він повідомив, що покинув місце дислокації через непорозуміння з командиром.

Що вирішив суд

Суд, розглянувши матеріали справи, засудив чоловіка за ч. 4 ст. 408 КК України до п'яти років позбавлення волі за самовільне залишення місця служби в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, у Львівській області 51-річний мешканець Самбірщини ухилився від військового призову. Суд визнав його винним та призначив покарання.

Раніше ми писали про те, що Яворівський районний суд Львівщини розглянув справу двох майорів ЗСУ, які прикривали пияцтва своїх підлеглих. Крім цього, замість штрафів вони виписували їм премії.