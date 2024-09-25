Военный поссорился с командиром и вернулся к гражданской жизни — какое решение суда

Военнослужащий в форме. Иллюстративное фото: telegraf.in.ua

В Запорожской области военнослужащий самовольно покинул место дислокации из-за конфликта с командиром — мужчина вернулся к гражданской жизни. Его приговорили к пяти годам лишения свободы.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Военный покинул службу из-за конфликта с командиром

Известно, что в октябре прошлого года военнослужащий самовольно оставил место дислокации подразделения воинской части в Запорожской области.

"После этого свои служебные обязанности он не выполнял, время проводил по своему усмотрению, мер для возвращения к месту службы не принимал и о своем местонахождении не сообщал, незаконно находясь за пределами места службы", — говорится в приговоре.

Сообщается, что после оставления части мужчина поехал к месту, где проживает его мать. В апреле текущего года его задержали, все это время он помогал матери по хозяйству.

На суде военный вину признал и раскаялся. Он сообщил, что покинул место дислокации из-за недоразумения с командиром.

Что решил суд

Суд, рассмотрев материалы дела, осудил мужчину по ч. 4 ст. 408 УК Украины до пяти лет лишения свободы за самовольный уход с места службы в условиях военного положения.

Напомним, во Львовской области 51-летний житель Самборщины уклонился от военного призыва. Суд признал его виновным и назначил наказание.

Ранее мы писали о том, что Яворовский районный суд Львовщины рассмотрел дело двух майоров ВСУ, прикрывавших пьянство своих подчиненных. Кроме того, вместо штрафов они выписывали им премии.