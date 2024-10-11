Військовий заявив, що фронт тримається на ентузіазмі командирів

Російські військові. Фото: ЗСУ

Військовий 24-ї окремої штурмової бригади "Айдар" Станіслав Бунятов заявив, що фронт тримається на ентузіазмі командирів, яким не байдуже на особовий склад та на територію, за яку вони стоять. Він також поставив під сумнів ефективність новостворених підрозділів.

Про це він повідомив в Telegram-каналі "Говорить снайпер" у п'ятницю, 11 жовтня.

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Військовий про новостворені підрозділи

"Все інше по типу новостворених підрозділів, корпусів і бригад відверте лайно. Шкода лиш людей, які гинуть в таких підрозділах під керівництвом професійно не атестованих командирів-ідіотів", — пояснив військовий.

Бунятов порушує питання, чому в Україні досі не існує вищого військового органу, який би оцінював бойову ефективність підрозділів та визначав мінімальні вимоги для нових формувань та чому не відбувається розформування підрозділів, що не демонструють доцільності.

"Люди знімаються з позицій при будь-якій загрозі, навіть не розуміючи що таке "навʼязати бій", так стається, коли в новостворених підрозділах немає координації управління, підтримки вогневих засобів, чітких задач та колективу, який міг би виховати "стержень бійця" у новеньких", — йдеться в повідомленні.

Військовий зазначив, що ефективність новостворених підрозділів, які не мають належного відбору та підготовки, значною мірою залежить від роти ударних безпілотних авіаційних комплексів.

"Немає дронів і забезпечення? Підрозділ — "Дирка", таких у нас багато. Для того щоб нормально налагодити з нуля роботу одного взводу РУБпАК треба приблизно 4 млн ₴ (не враховуючи дрони)… якщо у тебе немає можливості добути ці кошти — бери і вішайся, за БпАК я взагалі мовчу", — пояснив Бунятов.

Він закликає до кардинальних змін у військовій системі.

"Замість того, щоб дати людей бойовим бригадам з готовою базою, наше командування створює купу нових організмів, розпихує туди офіцерів, який вигнали з інших бригад, не дає цим бригадам достатньої кількості часу для комплектування, а потім "запитує" з них, як від умовної 3 ОШБр. Що з цього виходить всі і так бачать", — заявив військовий.

Допис каналу "Говорить Снайпер". Фото: скриншот

Раніше ми писали, що військовий пояснив, що Росія не припинить свій наступ на фронті. Армія не зупиниться, допоки здатна просуватися хоча б трохи на будь-якому з напрямків.

Нагадаємо, представник служби зв'язків з громадськістю бригади "Хартія" Володимир Дегтярьов назвав дві тактики, які залишились у Росії для наступу.