Военный заявил, что фронт держится на энтузиазме командиров

Российские военные. Фото: ВСУ

Военный 24-й отдельной штурмовой бригады "Айдар" Станислав Бунятов заявил, что фронт держится на энтузиазме командиров, которым не безразлично на личный состав и территорию, за которую они стоят. Он также поставил под вопрос эффективность вновь созданных подразделений.

Об этом он сообщил в Telegram-каналы "Говорит снайпер" в пятницу, 11 октября.

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"Все остальное по типу вновь созданных подразделений, корпусов и бригад откровенное дерьмо. Жаль только людей, которые гибнут в таких подразделениях под руководством профессионально не аттестованных командиров-идиотов", — пояснил военный.

Бунятов поднимает вопрос, почему в Украине до сих пор не существует высшего военного органа, который оценивал бы боевую эффективность подразделений и определял минимальные требования для новых формирований и почему не происходит расформирование подразделений, не демонстрирующих целесообразности.

"Люди снимаются с позиций при любой угрозе, даже не понимая что такое "навязать бой", так происходит, когда во вновь созданных подразделениях нет координации управления, поддержки огневых средств, четких задач и коллектива, который мог бы воспитать "стержень бойца" у новеньких", — говорится в сообщении.

Военный отметил, что эффективность вновь созданных подразделений, не имеющих должного отбора и подготовки, в значительной степени зависит от роты ударных беспилотных авиационных комплексов.

"Нет дронов и обеспечения? Подразделение — "Дырка", таких у нас много. Для того чтобы нормально наладить с нуля работу одного взвода РУБпАК надо +-4 млн ₴(не учитывая дроны)... если у тебя нет возможности добыть эти средства — бери и вешайся, за БпАК я вообще молчу", — объяснил Бунятов.

Он призывает к кардинальным переменам в военной системе.

"Вместо того, чтобы дать людей боевым бригадам с готовой базой, наше командование создает кучу новых организмов, распихивает туда офицеров, который выгнали из других бригад, не дает этим бригадам достаточного количества времени для комплектования, а потом "спрашивает" с них, как с условной 3 ОШБр. Что из этого получается все и так видят", — заявил военный.

Сообщение канала "Говорит Снайпер". Фото: скриншот

Ранее мы писали, что военный объяснил, что Россия не прекратит свое наступление на фронте. Армия не остановится, пока способна продвигаться хотя бы чуть-чуть на любом из направлений.

Напомним, представитель службы по связям с общественностью бригады "Хартия" Владимир Дегтярев назвал две тактики, оставшиеся в России для наступления.