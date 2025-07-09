Вкрав техніку і пішов в СЗЧ — військовий отримав тюремний термін

Військовий пішов у СЗЧ та вкрав бронетранспортер — рішення суду
Військовослужбовець однієї з частин у Сумській області втік з місця служби та вкрав бронетранспортер. За це він отримав тюремний термін.
Про це повідомили у Державному бюро розслідувань 9 липня.
Яке покарання отримав військовий
У ДБР розповіли, що в січні 2025 року військовий, який проходив службу на посаді водія спецтехніки, самовільно залишив військову частину. Під приводом заправки бронетранспортера паливом він виїхав на БТРі з території частини, прихопивши з собою автомат, та попрямував додому на Полтавщину.
Після того, як проїхав кількасот кілометрів, він залишив БТР на узбіччі поблизу одного із сіл та пішов спати до лісосмуги. Однак правоохоронці оперативно знайшли та затримали чоловіка. Викрадений бронетранспортер і зброю повернули до військової частини.
Справу з приводу цього передали до суду і Сумський районний суд визнав винним військового у дезертирстві та викраденні військової техніки. Йому призначили покарання у вигляді семи років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше командир "Грузинського легіону" висловився про військових, які пішли в СЗЧ. Він вважає, що їм потрібно дати другий шанс.
Водночас у Міноборони заявили, що військові можуть повернутися із СЗЧ до кінця літа. Відтепер процес повернення став іще простішим, і для цього достатньо звернутися через застосунок "Армія+".
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