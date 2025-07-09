Вкрав техніку і пішов в СЗЧ — військовий отримав тюремний термін

Бронетранспортер, який вкрав військовий. Фото: ДБР

Військовослужбовець однієї з частин у Сумській області втік з місця служби та вкрав бронетранспортер. За це він отримав тюремний термін.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань 9 липня.

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Яке покарання отримав військовий

У ДБР розповіли, що в січні 2025 року військовий, який проходив службу на посаді водія спецтехніки, самовільно залишив військову частину. Під приводом заправки бронетранспортера паливом він виїхав на БТРі з території частини, прихопивши з собою автомат, та попрямував додому на Полтавщину.

Затримання військового. Фото: ДБР

БТР, який вкрав військовий. Фото: ДБР

Після того, як проїхав кількасот кілометрів, він залишив БТР на узбіччі поблизу одного із сіл та пішов спати до лісосмуги. Однак правоохоронці оперативно знайшли та затримали чоловіка. Викрадений бронетранспортер і зброю повернули до військової частини.

Справу з приводу цього передали до суду і Сумський районний суд визнав винним військового у дезертирстві та викраденні військової техніки. Йому призначили покарання у вигляді семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше командир "Грузинського легіону" висловився про військових, які пішли в СЗЧ. Він вважає, що їм потрібно дати другий шанс.

Водночас у Міноборони заявили, що військові можуть повернутися із СЗЧ до кінця літа. Відтепер процес повернення став іще простішим, і для цього достатньо звернутися через застосунок "Армія+".