Украл технику и ушел в СОЧ — военный получил тюремный срок

Бронетранспортер, который украл военный. Фото: ГБР

Военнослужащий одной из частей в Сумской области сбежал с места службы и украл бронетранспортер. За это он получил тюремный срок.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований 9 июля.

Реклама

Читайте также:

Какое наказание получил военный

В ГБР рассказали, что в январе 2025 года военный, который проходил службу в должности водителя спецтехники, самовольно оставил воинскую часть. Под предлогом заправки бронетранспортера топливом он выехал на БТРе с территории части, прихватив с собой автомат, и направился домой на Полтавщину.

Задержание военного. Фото: ГБР

БТР, который украл военный. Фото: ГБР

После того, как проехал несколько сотен километров, он оставил БТР на обочине вблизи одного из сел и пошел спать в лесополосу. Однако правоохранители оперативно нашли и задержали мужчину. Похищенный бронетранспортер и оружие вернули в воинскую часть.

Дело по этому поводу передали в суд и Сумской районный суд признал виновным военного в дезертирстве и похищении военной техники. Ему назначили наказание в виде семи лет лишения свободы.

Напомним, ранее командир "Грузинского легиона" высказался о военных, которые ушли в СОЧ. Он считает, что им нужно дать второй шанс.

В то же время в Минобороны заявили, что военные могут вернуться из СОЧ до конца лета. Отныне процесс возвращения стал еще проще, и для этого достаточно обратиться через приложение "Армия+".