Суд позбавив волі військового, який вчинив СЗЧ та вбив свою матір

Затриманий військовий. Фото: Varta1

У Львівській області судили мобілізованого військовослужбовця. Чоловік самовільно залишив військову частину, а під час СЗЧ до смерті побив свою маму.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, військовослужбовець самовільно залишив наметове містечко своєї військової частини на початку березня 2024 року. Після цього він понад дев’ять місяців перебував у самовільному залишенні частини, аж до 20 грудня, коли його затримали у зв’язку з жорстоким побиттям матері.

Як встановило слідство, 17 грудня між чоловіком і його матір’ю виник раптовий конфлікт, під час якого він завдав їй ударів кулаком та дерев’яною рукояткою молотка, а також топтався по тулубу. Отримані травми виявилися несумісними з життям – жінка зазнала переломів ребер та розриву внутрішніх органів і померла через два дні у власній оселі.

На судовому засіданні обвинувачений визнав свою провину.

Рішення суду

Суддя Миколаївського районного суду Львівської області, Олександр Бачун, після розгляду справи визнав обвинуваченого винним у спричиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілої, а також у самовільному залишенні місця служби в умовах особливого періоду. Дії підсудного були кваліфіковані за частиною 2 статті 121 та частиною 5 статті 407 Кримінального кодексу України.

У результаті суд ухвалив вирок — покарання у вигляді семи років позбавлення волі. Водночас рішення ще може бути оскаржене в апеляційному порядку.

Нагадаємо, що мешканець Кіровоградської області здійснив СЗЧ, за що суд позбавив його волі на 5 років.

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