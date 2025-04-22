Суд лишил свободы военного, который совершил СЗЧ и убил свою мать

Задержанный военный. Фото: Varta1

Во Львовской области судили мобилизованного военнослужащего. Мужчина самовольно оставил воинскую часть, а во время СОЧ до смерти избил свою маму.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, военнослужащий самовольно оставил палаточный городок своей воинской части в начале марта 2024 года. После этого он более девяти месяцев находился в самовольном оставлении части, вплоть до 20 декабря, когда его задержали в связи с жестоким избиением матери.

Как установило следствие, 17 декабря между мужчиной и его матерью возник внезапный конфликт, во время которого он нанес ей удары кулаком и деревянной рукояткой молотка, а также топтался по туловищу. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью - женщина получила переломы ребер и разрыв внутренних органов и умерла через два дня в собственном доме.

На судебном заседании обвиняемый признал свою вину.

Решение суда

Судья Николаевского районного суда Львовской области, Александр Бачун, после рассмотрения дела признал обвиняемого виновным в причинении умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшей, а также в самовольном оставлении места службы в условиях особого периода. Действия подсудимого были квалифицированы по части 2 статьи 121 и части 5 статьи 407 Уголовного кодекса Украины.

В результате суд вынес приговор — наказание в виде семи лет лишения свободы. В то же время решение еще может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Напомним, что житель Кировоградской области совершил СОЧ, за что суд лишил его свободы на 5 лет.

Также мы писали, можно ли человеку, который совершил СОЧ, до суда находиться дома.