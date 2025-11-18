Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Військовий назвав головну перевагу російських дронів — деталі

Військовий назвав головну перевагу російських дронів — деталі

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 17:07
Оновлено: 17:22
Військовий ЗСУ розповів про ключову перевагу дронів РФ
Російські дрони. Ілюстративне фото: Anatoliy Amelin

Український військовий Гліб Велітченко розповів про ключову перевагу російських дронів. За його словами, це їхня низька собівартість.

Про це оператор батальйону безпілотних систем "Небесна Кара" 54-ї ОМБр Гліб Велітченко сказав в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 18 листопада.

Реклама
Читайте також:

Український військовий про перевагу дронів РФ

Оператор батальйону безпілотних систем "Небесна Кара" 54-ї ОМБр Гліб Велітченко зазначив, що головна перевага російських безпілотників — це їхня низька собівартість.

Військовий порівняв російські дрони з українськими, які у майстернях роблять якісніше — з карбоновими рамами та продуманою конструкцією.

"Основне — це здешевшання. Бо, коли ми бачили деякі дрони, які робили наші інженери, такі маленькі українські майстерні дронів. І, коли дивишся на нього — він шикарний, карбонова рама, виглядає чудово. І дивимося на російський дрон, він виглядає ніби зі смітника, але воно летить і робить горе", — пояснив український воїн.

Зокрема, він зауважив, що, попри примітивну конструкцію, зібрану з простих деталей, ворожі безпілотники здатні долітати до цілі та завдавати шкоди.

"Однак Росії вдається швидко та дешево виробляти великими партіями навіть такі моделі, як "Молнія", де використовують елементи на кшталт прищіпок для білизни", — зазначив військовий.

Нещодавно ми інформували, що російські окупанти переймають українські тактики використання безпілотників.

Також ми повідомляли, що в Україні розпочали серійне виробництво дронів-перехоплювачів Octopus.

ЗСУ дрони війна в Україні Росія Шахед безпілотники
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації