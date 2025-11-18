Військовий ЗСУ розповів про ключову перевагу дронів РФ

Російські дрони. Ілюстративне фото: Anatoliy Amelin

Український військовий Гліб Велітченко розповів про ключову перевагу російських дронів. За його словами, це їхня низька собівартість.

Про це оператор батальйону безпілотних систем "Небесна Кара" 54-ї ОМБр Гліб Велітченко сказав в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 18 листопада.

Український військовий про перевагу дронів РФ

Оператор батальйону безпілотних систем "Небесна Кара" 54-ї ОМБр Гліб Велітченко зазначив, що головна перевага російських безпілотників — це їхня низька собівартість.

Військовий порівняв російські дрони з українськими, які у майстернях роблять якісніше — з карбоновими рамами та продуманою конструкцією.

"Основне — це здешевшання. Бо, коли ми бачили деякі дрони, які робили наші інженери, такі маленькі українські майстерні дронів. І, коли дивишся на нього — він шикарний, карбонова рама, виглядає чудово. І дивимося на російський дрон, він виглядає ніби зі смітника, але воно летить і робить горе", — пояснив український воїн.

Зокрема, він зауважив, що, попри примітивну конструкцію, зібрану з простих деталей, ворожі безпілотники здатні долітати до цілі та завдавати шкоди.

"Однак Росії вдається швидко та дешево виробляти великими партіями навіть такі моделі, як "Молнія", де використовують елементи на кшталт прищіпок для білизни", — зазначив військовий.

Нещодавно ми інформували, що російські окупанти переймають українські тактики використання безпілотників.

Також ми повідомляли, що в Україні розпочали серійне виробництво дронів-перехоплювачів Octopus.