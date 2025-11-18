Военный ВСУ рассказал о ключевом преимуществе дронов РФ

Военный назвал главное преимущество российских дронов — детали
Украинский военный Глеб Велитченко рассказал о ключевом преимуществе российских дронов. По его словам, это их низкая себестоимость.
Об этом оператор батальона беспилотных систем "Небесная Кара" 54-й ОМБр Глеб Велитченко сказал в эфире Ранок.LIVE во вторник, 18 ноября.
Украинский военный о преимуществе дронов РФ
Оператор батальона беспилотных систем "Небесная Кара" 54-й ОМБр Глеб Велитченко отметил, что главное преимущество российских беспилотников — это их низкая себестоимость.
Военный сравнил российские дроны с украинскими, которые в мастерских делают качественнее — с карбоновыми рамами и продуманной конструкцией.
"Основное — это удешевление. Потому что, когда мы видели некоторые дроны, которые делали наши инженеры, такие маленькие украинские мастерские дронов. И, когда смотришь на него — он шикарный, карбоновая рама, выглядит прекрасно. И смотрим на российский дрон, он выглядит будто со свалки, но оно летит и делает горе", — объяснил украинский воин.
В частности, он отметил, что несмотря на примитивную конструкцию, собранную из простых деталей, вражеские беспилотники способны долетать до цели и наносить ущерб.
"Однако России удается быстро и дешево производить большими партиями даже такие модели, как "Молния", где используют элементы вроде прищепок для белья", — отметил военный.
