Военный ВСУ рассказал о ключевом преимуществе дронов РФ

Украинский военный Глеб Велитченко рассказал о ключевом преимуществе российских дронов. По его словам, это их низкая себестоимость.

Об этом оператор батальона беспилотных систем "Небесная Кара" 54-й ОМБр Глеб Велитченко сказал в эфире Ранок.LIVE во вторник, 18 ноября.

Украинский военный о преимуществе дронов РФ

Оператор батальона беспилотных систем "Небесная Кара" 54-й ОМБр Глеб Велитченко отметил, что главное преимущество российских беспилотников — это их низкая себестоимость.

Военный сравнил российские дроны с украинскими, которые в мастерских делают качественнее — с карбоновыми рамами и продуманной конструкцией.

"Основное — это удешевление. Потому что, когда мы видели некоторые дроны, которые делали наши инженеры, такие маленькие украинские мастерские дронов. И, когда смотришь на него — он шикарный, карбоновая рама, выглядит прекрасно. И смотрим на российский дрон, он выглядит будто со свалки, но оно летит и делает горе", — объяснил украинский воин.

В частности, он отметил, что несмотря на примитивную конструкцию, собранную из простых деталей, вражеские беспилотники способны долетать до цели и наносить ущерб.

"Однако России удается быстро и дешево производить большими партиями даже такие модели, как "Молния", где используют элементы вроде прищепок для белья", — отметил военный.

Недавно мы информировали, что российские оккупанты перенимают украинские тактики использования беспилотников.

Также мы сообщали, что в Украине начали серийное производство дронов-перехватчиков Octopus.