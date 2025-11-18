Видео
Главная Новости дня Военный назвал главное преимущество российских дронов — детали

Военный назвал главное преимущество российских дронов — детали

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 17:07
обновлено: 17:19
Военный ВСУ рассказал о ключевом преимуществе дронов РФ
Российские дроны российские дроны. Иллюстративное фото: Anatoliy Amelin

Украинский военный Глеб Велитченко рассказал о ключевом преимуществе российских дронов. По его словам, это их низкая себестоимость.

Об этом оператор батальона беспилотных систем "Небесная Кара" 54-й ОМБр Глеб Велитченко сказал в эфире Ранок.LIVE во вторник, 18 ноября.

Украинский военный о преимуществе дронов РФ

Оператор батальона беспилотных систем "Небесная Кара" 54-й ОМБр Глеб Велитченко отметил, что главное преимущество российских беспилотников — это их низкая себестоимость.

Военный сравнил российские дроны с украинскими, которые в мастерских делают качественнее — с карбоновыми рамами и продуманной конструкцией.

"Основное  это удешевление. Потому что, когда мы видели некоторые дроны, которые делали наши инженеры, такие маленькие украинские мастерские дронов. И, когда смотришь на него  он шикарный, карбоновая рама, выглядит прекрасно. И смотрим на российский дрон, он выглядит будто со свалки, но оно летит и делает горе", — объяснил украинский воин.

В частности, он отметил, что несмотря на примитивную конструкцию, собранную из простых деталей, вражеские беспилотники способны долетать до цели и наносить ущерб.

"Однако России удается быстро и дешево производить большими партиями даже такие модели, как "Молния", где используют элементы вроде прищепок для белья", — отметил военный.

Недавно мы информировали, что российские оккупанты перенимают украинские тактики использования беспилотников.

Также мы сообщали, что в Украине начали серийное производство дронов-перехватчиков Octopus.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
