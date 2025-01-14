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Військовий кинув гранату на подвір'я сусіда — що вирішив суд

14 січня 2025 01:32
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Як суд покарав військовослужбовця, який кинув гранату на територію домоволодіння свого сусіда
Будівля Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області. Фото ілюстративне: pvm.dp.court.gov.ua
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Військовослужбовець, який є жителем Дніпропетровської області, жбурнув на територію домоволодіння свого сусіда гранату. За вчинене його притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області ухвалив 8 січня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, фігурант у період від 6 липня 2022 року по 2 лютого 2023 року під час несення служби в Донецькій області придбав 30 патронів різного калібру, які є боєприпасами, два корпуси ручної, осколкової гранати РГД-5, два запали ручних гранат і ручну гранату типу GHO-1.

Тривалий час фігурант конфліктував з родиною чоловіка, який проживав по сусідству. Через це 2 лютого 2023 року він кинув на територію домоволодіння сусіда наступальну ручну гранату GHO-1, що призвело до вибуху між житловим будинком і парканом. У будинку на той момент перебували двоє людей, зокрема малолітня дитина 2018 року народження. Сам сусід тоді був у гаражі. Через вибух зазнали пошкоджень шиферний паркан, альтанка та фасад будинку.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений не визнав свою провину. Він заявив, що гільзи збирав для музеїв, гранати йому підкинули, а про вибух дізнався від сусідів, бо навіть не чув його.

Суд визнав порушника винним у придбанні та зберіганні боєприпасів без передченого законом дозволу (частина перша статті 263 Кримінального кодексу України) та грубому порушенні громадського порядку (частина четверта статті 296 Кримінального кодексу України). За вчинене фігурант проведе у в'язниці п'ять років.

Наразі вирок ще не набув законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення судове рішення можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, боєць із Миколаївської області загубив свою гвинтівку. Таким чином він завдав державі збитків на 42 тисячі гривень. Суд призначив йому покарання у вигляді іспитового терміну.

Також ми повідомляли, що в Києві судитимуть 19-річного хлопця, який підпалив взуттєвий магазин. Юнакові загрожує до десяти років ув'язнення.

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