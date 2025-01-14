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Военный бросил гранату во двор соседа — что решил суд

14 января 2025 01:32
Виктория Козырь - редактор
Как суд наказал военнослужащего, который бросил гранату на территорию домовладения своего соседа
Здание Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области. Фото иллюстративное: pvm.dp.court.gov.ua
Виктория Козырь - редактор

Военнослужащий, который является жителем Днепропетровской области, кинул на территорию домовладения своего соседа гранату. За содеянное его привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области вынес 8 января.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, фигурант в период с 6 июля 2022 года по 2 февраля 2023 года во время несения службы в Донецкой области приобрел 30 патронов различного калибра, которые являются боеприпасами, два корпуса ручной осколочной гранаты РГД-5, два запала ручных гранат и ручную гранату типа GHO-1.

Длительное время фигурант конфликтовал с семьей мужчины, который проживал по соседству. Из-за этого 2 февраля 2023 года он бросил на территорию домовладения соседа наступательную ручную гранату GHO-1, что привело к взрыву между жилым домом и забором. В доме на тот момент находились два человека, в частности малолетний ребенок 2018 года рождения. Сам сосед тогда был в гараже. Из-за взрыва получили повреждения шиферный забор, беседка и фасад дома.

Решение суда

В ходе судебного заседания обвиняемый не признал свою вину. Он заявил, что гильзы собирал для музеев, гранаты ему подбросили, а о взрыве узнал от соседей, потому что даже не слышал его.

Суд признал нарушителя виновным в приобретении и хранении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (часть первая статьи 263 Уголовного кодекса Украины) и грубом нарушении общественного порядка (часть четвертая статьи 296 Уголовного кодекса Украины). За совершенное фигурант проведет в тюрьме пять лет.

На данный момент приговор еще не вступил в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения судебное решение можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, боец из Николаевской области потерял свою винтовку. Таким образом он нанес государству ущерб на 42 тысячи гривен. Суд назначил ему наказание в виде испытательного срока.

Также мы сообщали, что в Киеве будут судить 19-летнего парня, который поджег обувной магазин. Юноше грозит до десяти лет заключения.

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