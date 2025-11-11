Відео
Військовий аналітик спростував "прорив" РФ на Харківщині

Військовий аналітик спростував "прорив" РФ на Харківщині

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 15:22
Оновлено: 15:22
Військовий аналітик спростував прорив росіян на Харківщині
Українські військові на фронті. Ілюстративне фото: Генштаб/Telegram

Військовий аналітик Іван Тимочко заявив, що розмови про "прорив" росіян на Харківщині є перебільшенням. За його словами, ворог лише з’явився у "сірій зоні", яка перебуває під вогневим контролем обох сторін.

Про це Іван Тимочко сказав в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 11 листопада.

Військовий аналітик Іван Тимочко заявив, що розмови про нібито "прорив" російських військ на Харківщині — перебільшення.

Експерт пояснив, що мовиться радше про появу російських підрозділів у "сірій зоні", яка прострілюється артилерією з обох боків.

"Якщо оцінювати це як прорив, то тут немає якихось підстав. Це поява противника в "сірій зоні" — та територія, яка прострілюється артилерією та безпілотниками. Важко оцінити, яка там кількість російських військових.

Річ в тому, що для них (росіян, — Ред.) значно важливіше зайти в Куп'янськ-Вузловий. Бо Куп'янськ-Вузловий — це величезна залізнична станція, і це насправді лівий берег річки Оскіл. Там, де вони б сподівалися вибудувати логістичний хаб і вузол", — зазначив аналітик.

Водночас Тимочко додав, що мета росіян — відвернути увагу від Покровського напрямку, де тривають активні бойові дії.

Нагадаємо, що напередодні з'явилася інформація про те, що російські окупанти нібито прорвали кордон в районі Бологівки — так званої 5-кілометрової "буферної зони".

Нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розкрив плани російських загарбників щодо Донецької області.

Раніше Сирський поінформував про ситуацію на Покровському напрямку.

ЗСУ Харківська область війна в Україні ситуація на фронті українські військові бойові дії
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
